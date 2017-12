Hugot cookbook ni Pokwang wagi sa Gourmand World Cookbook Awards

Level up na rin si Pokwang sa pagiging isang ‘kusinera’, huh?

Ka-le­vel na niya ang mas kila­lang celebrity chef na si Judy Ann Santos dahil ang libro ni Pokie ay national winner at ilalaban pa internationally huh! Grabe!

Trulili dahil sa post nga ni Pokie sa kanya IG ay hindi talaga maibsan ang kanyang katuwaan sa balitang na-win niya ang kanyang ‘hugot’ cookbook na Patikim, Pokie.

Ito ay nanalo sa national level bilang isa sa best cook books ayon sa prestigious na Gourmand World Cookbook Awards na kung saan ilalaban ito internationally next year.

Sino nga naman ang hindi matutuwa, noh? Hindi nga namin alam kung nag-aral talaga ng culinary si Pokie pero ang alam namin ay magaling itong magluto ng mga pagkaing bahay lalo na ang kanyang ginataang laing na bongga nga raw ayon sa mga nakatikim na nito.

Kaya nga, kapag nanalo siya sa international competition, aba, aba, kapantay na niya ang aktres na si Juday na talagang isang certified chef.

Kung natatandaan, last year ay big winner din ang kauna-una­hang cookbook ni Juday na Judy Ann’s Kitchen sa parehong award-giving body bilang pangatlo sa ca­tegory na Best Authors and Chefs Outside of Europe Category.

Katulad ni Juday, hindi rin inaasahan ni Pokie ang pagkakapanalo niya na sana nga raw ay tumutuloy-tuloy hanggang sa abroad.

O, ‘di ba? Talbog!





Barbie-Derrick walang ‘romansahan’ sa Italy

Pauwi na ang grupo ng cast ng pelikulang Almost A Love Story nina Derrick Monasterio at Barbie Forteza kung saan isang linggo silang nag-shoot doon.

Huwag daw mag-alala ang fans nina Barbie at Jak Roberto dahil walang romansahang naganap sa pagitan ng dating nali-link na sina Derrick at Barbie.

Puro lang daw work, play and fun ang ginawa nila dahil halos araw-araw ay nagsu-shoot sila kaya walang oras mag-emote. Bukod pa sa ang lamig-lamig ng klima kaya may times daw na mas gusto pa nilang sa hotel room na lang magbabad.

Nakapamasyal din naman daw ang dalawang bida pero kulang talaga sila sa oras para ma-explore ang buong kagandahan ng Italy.

Masaya naman ang lahat sa mabilis na trabaho ni Direk Louie Ignacio na unang mainstream movie niya ito sa BG Productions.