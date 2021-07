Hubo’t hubad na pasaway rumampa sa barangay

Nahiya ako pero at the same time natatawa sa naging panaginip ko na nakahubad daw akong naglakad sa street namin. Noong una, parang madaling-araw dahil medyo madilim pa noong lumabas daw ako sa bahay, walang pumapansin sa akin pero aware ako na nakahubad talaga ako totally as in wala kahit underwear. Then noong makarating na ako sa grocery store malapit sa amin, doon na ako pinagtinginan ng tao, pero walang pumigil sa akin at dedma lang ako sa mga titig nila. Nag-grocery ako ng pang-almusal tulad ng itlog at tinapay pero sa totoong buhay hindi naman ako mahilig kumain nito mas gusto ko ang kanin at ulam sa umaga. Ano bang kahulugan nito? Salamat.

Normal na maramdaman ng isang tao ang pagkahiya kapag nakikita ng iba ang kahubuan niya, lalo kung hindi siya proud sa kung ano ang katangian ng kanyang katawan, pero sa panaginip depende sa kung ano ang nararamdam mo, nahihiya o komportable man, ang pangkalahatang sinasabi nito ay babala na kailangan mong magpokus sa problemang kinakaharap mo ngayon.

Ang kawalan ng suot na damit ay nangangahulugan na hindi mo nakokontrol ang feelings mo ngayon. Senyales din ito na dapat mong ikonsidera ang responsibilidad mo sa bawat aksyon na iyong gagawin. Dahil sa grocery store ka nakita ng maraming tao na nakahubad, sinasabi nito na may insecurity ka pagdating sa usapin ng pera, posibleng sa iyong pamilya ay ikaw ang hindi nakakapag-ambag sa inyo at ayaw mo ng ganitong sitwasyon.

Sumisimbolo rin ang pagiging hubo’t hubad sa pagpili mo na maging pasaway sa mga rules.

Dahil dedma ka lang o walang pakialam kahit pinagtinginan ka ng iba, sign din ito na nagiging masama ang pakikitungo mo sa iba at kung posibleng nayayabangan sila sa kilos mo.

Ang itlog at tinapay naman ay nagsasabi na may puwang sa buhay mo na gustong-gusto mong mapunan. Maaaring nakatago itong emosyon na kahit ikaw ay ayaw mong pansinin. Nahihirapan kang sabihin ang nararamdaman o kaya ay pinaka kailangan ng iyong katawan. Mas nais mong manatali na kalmado kesa sabihin ang mga ito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.