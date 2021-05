Hubad sa dagat: Rachel paseksing buntis

Napa-‘Oh my God’ ang mga kapwa beauty queen ni Rachel Peters, tulad nina Megan Young, Laura Lehman, Samantha Bernardo, Jehza Huelar, Christi McGary, Sandra Lemonon, Angelica Alita, Maxine Medina, at pati na rin ang mga sexy mommy na sina Sarah Lahbati Gutierrez, Coleen Garcia Crawford, Andie Eigenmann, Gwen Zamora Semerad, Ane Curtis Heussaff.

Eh kasi naman, ang bongga-bongga ni Rachel, na naghubad talaga siya sa pag-announce niya na buntis siya, ha!

“18 weeks of growing and loving you. You’re a dream come true our little chickpea!” sabi niya.

Buti na lang at black and white ang photo, kaya hindi masyadong na-enhance ang detalye ng bahagi ng katawan ni Rachel. Pero sa photo, dahil wala nga siyang bra, at panty lang ang suot niya, habang nakaluhod sa dagat, silip na silip pa rin ang gilid ng kanyang boobey.

Medyo maumbok pa lang ang kanyang tiyan, dahil mahigit apat na buwan pa lang naman ito.

Si Rachel ay jowa nga ni Camarines Sur Gov. Migz Villafuerte. Bago pa man sumabak si Rachel sa beauty pageant ay magkarelasyon na sila.

Plano sana nilang pakasal noong 2020, subalit hindi ito natuloy dahil nga sa COVID-19 pandemic.

Well… (Dondon Sermino)