HTAC kulelat sa 12-17 booster shot

Dismayado si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Health Technology Assessment Council o HTAC dahil sa mabagal na pagpapasya para mabigyan ng booster shot ang mga edad 12-17.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Concepcion na malapit na ang face to face classes ng mga nasa age group pero wala pa ring inilalabas na desiyon ang HTAC hinggil dito.

“‘Yong HTAC sana become more reasonable kasi itong mga 12-17 na kabataan natin may pasukan na sa face to face this August, ang bagal ng galaw ng HTAC,” ani Concepcion.

Sa Amerika aniya ay matagal ng aprubado ang pagbakuna sa mga batang edad 12-17 pero sa Pilipinas ay wala pa ring desisyon ang HTAC.

Tanging mga immunocompromised lamang sa nabanggit na age bracket ang pinayagang mabigyan ng booster shot sa bansa at hindi ang lahat ng kabataang edad 12-17.

“Sa Amerika, ‘yong Central Disease Control nila matagal ng aprubado ‘yong 12-17, at dito naman sa 50 years aprubado na. Pero ‘yong HTAC, ang bagal ng galaw nila at nahihirapan na rin ang DOH. So marami ang frustrate ngayon dito sa atin,” dagdag ni Concepcion. (Aileen Taliping)