PINAGBABAKLAS ng mga operatiba ng Highway Pat­rol Group Provincial Office (HPG-PO) ang mga sticker ng mga sasakyan na mayroong HPG logo at pangalan na nakadikit na nagresulta ng sampung behikulo ang nahuhuli kada isang linggo sa lalawigan ng Pangasinan.

Ayon kay HPG-PO provincial director P/Maj. Juanito Guinid, ang pagtanggal ng mga HPG logo o sticker ay alinsunod sa kautusan ni Pangasinan Police Office (PPO) acting director P/Col. Red­rico Maranan para ibalik ang Oplan Balik Disiplina sa Kalsada (Disiplinadong Driber).

Sinabi ni Guinid, ang mga naarestong motorista ay binigyan ng ticket at pinagtatanggal ang kani-kanilang HPG sticker on the spot.

Dito, nagbigay ng babala si Guinid na ang mga motorista na gumagamit ng mga government agency sticker ay huhilihin dahil sa paglabag sa Article 177 at 179 ng Revised Penal Code o usurpation of authority or official function at illegal use of uniform or insignia, na maaaring mapatawan ng pagkabilanggo.

“Prision mayor can take up to six years and one day up to 12 years, depending on the court decision,” ani Guinid. (Allan Bergonia)