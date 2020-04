Howie Severino ipasisilip ang pinagdaanang hirap

Ngayong Sabado (April 18), ilalahad ni Howie Severino ang pinagdaanan niya bilang isang COVID-19 survivor sa espesyal na dokumentaryo ng I-Witness.

Bukod sa pagiging mamamahayag, tumatayo ring Safety Office ng GMA Network si Howie. Physically active si Howie, kaya naman hindi niya inakala na matatamaan siya ng coronavirus.

Nagkaroon si Howie ng lagnat na tumagal ng isang linggo at kalaunan ay nagka-pneumonia. Ilang araw pa at nag-positibo si Howie sa coronavirus. Naitala siya bilang ika-2,828 na tinamaan nito sa bansa. Siya na si Patient 2828.

Habang nasa ospital, nakilala ni Howie ang isang nurse na napag-alaman niyang interesado sa documentaries. Hinikayat niya itong idokumentaryo ang kanyang buhay bilang isang frontliner at si Howie bilang pasyente, ay naging bahagi rin ng dokyu.

“I taught him how to shoot and he began to document his life as a frontliner, which eventually became a documentation of his patient,” kuwento ni Howie sa isang article na isinulat niya noong nakalabas na siya ng ospital.

“This apprenticeship was a great diversion, kept my mind active while giving me a blessed sense that even lying there in isolation I was getting something done.”

Ang kinalabasan ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan ay ang dokyumentaryong “Ako si Patient 2828” kung saan ipakikita ang mga nangyayari sa front line at ang mga nararanasan ng mga pasyente habang nilalabanan ang COVID-19 sa loob ng ospital—mula sa kanilang test, sa isolation at pagpapagaling sa loob ng ospital, hanggang sa pag-discharge sa kanila pauwi sa kanilang mga tahanan.

Nakausap din ni Howie ang kapwa survivor at aktres na si Iza Calzado. Kasama ng iba pang survivors, nasa palad nila ngayon ang desisyon upang tulungan naman ang iba pang nakikipaglaban sa coronavirus at mas lalo pang bigyang-impormasyon ang publiko ukol sa pandemic na ito.

Ngayon, hinihintay na lang ni Howie ang kanyang doctor’s clearance upang makapag-donate ng kanyang dugo upang makatulong sa paggaling ng iba pang COVID-19 patients.

“It will be impossible to pay back all the frontliners who helped save our lives, but this is a way to pay it forward. It is a small price for all survivors to pay to see the sun again. As a journalist of three decades, I have never been in a position to directly save lives. As a victim of this virus, I can save lives by simply lying down while doctors and nurses extract my blood,” saad pa ni Howie.

Sa pamamagitan ng mga kuha ni Gabriel Lazaro at Howie Severino, abangan ngayong Sabado ang isang natatanging pagsilip mula sa mata ng pasyente. Panuorin ang “Ako si Patient 2828: Dokumentaryo ni Howie Severino” sa I-Witness.” (Dondon Sermino)