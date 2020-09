Howard pupukpukin ni Vogel

MAANGAS ang ipinakita ni Los Angeles Lakers center Dwight Howard sa panalo kontra Denver Nuggets sa Game 1 ng 2019-20 NBA Western Conference Finals noong Sabado (Manila Time).

Nakapagta siya ng 13 points, three rebounds, two blocks at two steals sa 16 minutes na paglalaro sapat para angkinin ng Lakers ang 126-114 panalo ko tra Nuggets at ilista ang 1-0 bentahe sa best-of-seven series.

Kaya naman pakay ni Lakers coach Frank Vogel na ilagay sa starting lineup si Howard sa Game 2 ngayong araw na lalaruin sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

Pero hindi nito sasabihin ang kanyang desisyon at walang makakaalam ng final lineup nito hanggat wala pang tipoff.

“You try Plan A first and see how that works and how that plays out, and then it’s a case-by-case, game-by-game, series-by-series type of evaluation,” ani Vogel. “I won’t submit any decisions until the morning of game day.

Kadalasan si JaVale McGee ang ginagamit ni Vogel na starting center. (Elech Dawa)