Housewife dapat bigyan ng suweldo

ISANG panukalang batas na naglalayong bigyang sustento ang mga maybahay na walang permanenteng pinagkukunan ng pagkakakitaan ang inihain kamakailan sa Kamara.

Ayon kay House Committee on Ways and Means chairman Joey Salceda (Albay – 2nd District), dapat kilalanin ang sakripisyo ng mga ilaw ng tahanan na bagama’t walang regular na pinagkukunan ng pantustos para sa kanilang mga kinakalinga ang walang sawang nagkukumahog pa rin upang ma­ging produktibong mamamayan ng bansa.

“The State must therefore recognize the work of stay-at-home women, mothers, or housewives as valuable economic activity. It is time to appreciate their worth and contribution in nation-building,” saad ni Salceda.

Sa ilalim ng House Bill No. 80 na mismong si Salceda ang may akda, bibigyan ng sustento na P2,000 kada buwan ang mga maybahay at ilaw ng tahanan na kuwalipikado sa nasabing benepisyo mula sa estado.

Kabilang sa mga pasok sa kuwalipikasyon bilang “stay-at-home-housewives” ay ang mga maybahay at single mother na walang permanenteng pinagkukunan ng kita at may mga inaalagaang mga musmos na 12-taong gulang pababa—at mag-aaral sa pampublikong paaralan.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) katuwang na ang iba’t ibang local government units sa buong bansa ang nakatoka sa implementasyon kung sakaling maging batas ang inihain ni Salceda.

Ang nasabing programa ay maaaring i-renew ng maybahay kada tatlong taon depende sa pagsusuri ng mga kinauukulan.

Ayon kay Salceda, panahon na para bigyang halaga ang sakripisyo ng mga maybahay at single mother para kanilang pamilya dahil higit pa sa isang kasambahay ang mga ginagampanan nilang tungkulin.

“Yes, it is time to make payment for their housework and give them wages for the work they continue to bear out at home,” paliwanag ni Salceda. (JC Cahinhinan)