Household lockdown imbes community quarantine binuhay

Muling itinulak ng isang lady solon ang pagpapatupad ng household lockdown sa halip na community quarantine.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at Marikina Rep. Stella Luz Quimbo masyadong malawak ang pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine (MECQ).

“Kailangan ng mas targeted na approach. Kailangan surgical ang attack at hindi shotgun approach. Our resources are limited, so let’s be strategic about using them,” ani Quimbo.

Sa kanyang panukalang household lockdown ang pamilya lamang na positibo sa COVID-19 ang hindi palalabasin at bibigyan ng kinakailangang ayuda.

Sa ganitong paraan ay maaari rin umanong magbukas ang ekonomiya kaya magpapatuloy ang pagpasok sa trabaho at mabubuhay ang mga negosyo. (Billy Begas)