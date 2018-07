House Minority Leader Suarez: We like Arroyo’s work habits

Gituki ni House Minority Floor Leader Danilo Suarez ang kabahin sa leadership sa House of Representatives sa interview kaniya sa mga tigbalita samtang nagpaabot ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa ubos balay balaoranan.

Matud ni Suarez, wala nay lain pang kandidato gawas ni Arroyo alang sa maong posisyon tungod kay subay sa House rules, kung kinsa ang makakuhag labing daghang boto siya ang mahimong Speaker ug kini ang majority.

Ang mga wala makadaug mag-usa ug maoy mopili kin kinsa ang mahimong minority leader.

Dihang gipangutana kini kun nganong gihulioan si Pantaleon Alvarez isip Speaker, mibalising kini sa pangutana ug gidepensahan ang sayop ni Arroyo, giinging nakita nila ang working habits niini ug nahimong kanhi Presidente.

“With due respect to former Speaker, we, majority of congressmen have seen the working habit of the former president. When she was president, she spent most of her time outside the palace. She’s always out, inaugurating projects, blessings of new construction. She’s always on top of the situation,” pagoasabot ni Suarez.

“‘Yung kanyang nature of work na mabilis, gusto niya productive lahat,” matud ni Suarez.

Matud pa niya nga andam niyang isakripisyo ang iyang posisyon aron mouban sa majority bloc sa ubos ni Arroyo.