House lockdown ikakasa

MAGPAPATUPAD ang gobyerno ng granular at house lockdowns sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19.

Ito ang ini-report ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ‘Talk to the People’ noong Huwebes ng gabi.

“Katulad nga po ng sinabi na kung mayroon pong isang nahawaan, more or less ay buong pamilya na po. Kaya magho-house lockdown tayo. At mayroon naman po tayong enough medical personnel din po. Dahil sa dami po nang hawaan ngayon ay umaasa po tayo sa granular lockdown at house lockdown,” ani Año. (Aileen Taliping)