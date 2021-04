‘Hottest ever’ si Julia: Kim, Maja, Bea ininsulto ni Gerald

Lalong dumami ang mga kaaway ni Gerald Anderson, ha!

Sa chikahan kasi sa ‘We Rise Together’ ng cast ng Init Sa Magdamag, kina Charlie Dizon at Markus Paterson, natanong ang aktor ng, “Gaano kainit ang apoy ng pag-ibig ngayon para sa’yo?”

Bahagi nga `yon ng segment na ‘To Be Honest’.

“Hottest ever!!!” sagot naman ni Gerald, na siyempre ay tungkol sa jowa niyang si Julia Barretto.

Nairita nga ang mga fan nina Kim Chiu, Maja Salvador, Bea Alonzo, mga ex-jowa ni Gerald, dahil parang pinalabas daw nito na walang kuwenta, walang dating, hindi mainit, hindi naglalagablab, ang mga nauna niyang relasyon.

Naiinis nga ang mga fan na para lang iparamdam kay Julia ang matindi niyang pagmamahal, o para lang maitaas, mapaligaya si Julia, nakakalimutan daw ni Gerald na may mga nakarelasyon siyang mga artista rin, na kapag nagbitaw siya ng mga ganitong salita, siguradong maiinsulto nga talaga.

Feeling ng mga fan, ininsulot ni Gerald ang mga ex-jowa niya, na parang walang mga dating noon, ha!

Na puwede naman daw sanang isagot na lang ni Gerald na ‘hot’ at hindi ‘hottest ever’ para hindi na nagkaroon pa ng comparison sa mga nakaraang jowa niya.

Anyway, sa tingin ko, `yun siguro talaga ang nararamdaman niya ngayon, kaya `yun ang sinabi niya.

At para sa kanya, past is past na talaga, na ayaw na nga niyang isipin pa ang mga nakaraan. Na ang mahalaga sa kanya ngayon ay mapasaya ang kanyang minamahal sa kasalukuyan.

At minsan din kasi, sa mga ganitong chikahan, hindi ka talaga makakapag-isip pa sa posibleng maramdaman ng mga taong nakasama mo noon, dahil nakatuon lang talaga ang atensiyon mo sa taong nagpapaligaya sa iyo sa kasaluluyan.

Well…

Elijah ‘di sanay maging mabait

Malayo sa kanyang previous role as Brianna sa ‘Prima Donnas’ ang karakter na ginagampanan ngayon ni Kapuso actress Elijah Alejo sa third episode ng groundbreaking drama series na ‘I Can See You: The Lookout.’

Mabait at may pagka-naive raw si Christine, ang role ni Elijah sa The Lookout.

“Medyo nanibago po ako sa character ko na napakabait, napakahinhin, and napaka-naïve. Iyong dating character ko po kasi masyadong nakakainis sa buhay,” kuwento niya.

Ang The Lookout ay pinagbibidahan nina Barbie Forteza, Paul Salas, Christopher de Leon.

Kwento ito ng isang raketera girl na nagdesisyong kumapit sa patalim para makahanap ng perang ipangtutustos sa pagpapagamot ng kanyang kapatid na may sakit.

Anna bigatin sa ‘Ang Dalawang Ikaw’

Parte ng bigating cast ng ‘Ang Dalawang Ikaw’ si Anna Vicente.

Magsisilbi itong big break ni Anna kaya naman sinisigurado raw niya na magagampanan niya ng maayos ang kanyang karakter.

“Talagang super basa po ako ng script and we went sa workshops din through Zoom to practice the characters,” sabi niya.

Matatandaan na dating sumali sa Little Miss Philippines ng Eat Bulaga si Anna. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging isang artista at gumanap sa iba’t ibang klaseng role.