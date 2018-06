‘Hot couple’

Sino?

Sinong celebrity couple ang matindi ang kanilang sex life?

Medyo kailangan ngayon ng maigting na patnubay ng magulang.

Sa katunayan, mga ‘iGan, halos araw-araw silang nagsisiping at ang gusto pa ng lalaki ay pagkagising sa umaga.

Ang mag-asawa ay may 15 taon nang nagsasama.

Ayon pa sa dalawa, si babae ang mas madalas na mangalabit.

Ang kontrobersyal na showbiz couple ay may dalawang anak na.

CLUE: 1. Ang pa­ngalan ng babae ay may let­rang ‘A’ at ang apelyido niya ay may letrang ‘S’;

2. May letrang ‘O’ naman ang pangalan ng lalaki at letrang ‘E’ ang kanyang apelyido.

Lord Kayo na po ang bahala.

BALITAWIT:

BUHAY MUSIKERO (MIKE HANOPOL)

Ay ay, disente ba ang buhay.

Noon ang sabi ng NEDA,

Kung ang pamilya mo ay lima.

Sa sampung libong piso, ay ok na

Ngayon ay may dagdag pa…

Kung ang sumasahod ay dalawa

Marami na siguro ang masaya.

Bridge:

Mga pigura na ngayo’y pinapansin…

Dumarami nang sikmura ang umaasim…

Wala na rin sukli ang piso ko.

‘Yan ang buhay ng mga obrero.

(Repeat Chorus)

Trabaho, (pause) kita’y hinahanap

Sa akin ay walang tumatanggap

Si Pangulo ang ta­nging pag-asa ng buhay ko

Pero bakit naman pahirap itong TRAIN Law!!!

Ad lib: (1st verse chords)

Kaya’t huwag kang lumabag sa mga utos

Ng iyong minamahal na magulang

Masdan mo ang mga bata sa lansangan

Wala silang tiyak na patutunguhan.

(Repeat Bridge)

(Repeat Chorus to fade)