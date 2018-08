Hospital owner, nagpakain ng ilang libong stranded sa NAIA

Kahit obligasyon ng mga airline na pakainin ang mga stranded na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), hindi nagdalawang-isip ang isang may-ari ng ospital na tumulong sa kumakalam na sikmura ng mga pasahero.

Ito’y matapos na magpadala ng 4,000 Chicken­joy si James Dy upang maipakain sa ilang libong pasaherong stranded sa NAIA bunga ng pagsadsad ng eroplano ng Xiamen Air noong nakaraang Huwebes nang gabi.

Inabot ng ilang araw ang kalbaryo ng mga stranded na pasahero sa NAIA dahil noong Sabado nang tanghali lamang muling nagbukas ang runway hanggang sa maging normal ang operas­yon nitong Miyerkoles.

Hindi na sana mapapansin ang kabutihang loob ni Dy, pero ibinisto ito ni Senador Richard Gordon, chairman ng Philippine Red Cross (PRC).

Ang Red Cross ang namahagi ng pagkaing ibi­nigay ni Dy at iba pang nagbigay ng donasyon para tulungan ang mga nagugutom na pasahero sa NAIA.

Ang octogenarian na si Dy ay chairman emeri­tus ng Philippine-Chinese Charitable Association Inc. (PCCAI).

Ang PCCAI ang siyang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Chinese General Hospital and Medical Center, gayundin ang Chinese Cemetary, Home for the Aged at Chinese General Hospital College of Nursing at iba pa.