Horoscope 09/08/19

ARIES (March 21-April 19) – Hindi porke’t nakikiayon sa iyo ang kaharap mo ay nasa tama ka. Maaa­ring natatakot lamang siyang kumontra at sabihin ang totoo. Lucky number for today: 11

TAURUS (April 20-May 20) – May isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ka na dapat nagulat dahil deep inside ay naramdaman mong may posibilidad itong mangyari. Masyado lamang naging mabagal ang iyong aksyon. Lucky number for today: 53

GEMINI (May 21-June 20) – Magi­ging paborableng araw ito para sa romansa. Sapat din ang iyong kumpiyansa kaya magagawa mo ang matagal mo nang plano. Lucky number for today: 4

CANCER (June 21-July 22) – Sa loob ng araw na ito at ang susunod pa, hindi ka mahihirapang kumbinsihin ang mga tao sa paligid mo. Mapapatunayan mo rin sa nakararami na nagkamali sila ng pag-aakala sa iyo. Lucky number for today: 24

LEO (July 23-August 22) – Habang pinu-push ka ng ibang tao sa direksyon, mas lalo namang nagrerebelde ang iyong kalooban. Mag-ingat din sa isang karibal upang hindi ka maisahan. Lucky number for today: 16

VIRGO (August 23- September 22) – Kapag pinag-aralan mo ang mga nangyayari sa paligid mo, makikita mong higit kang masuwerte kaysa ibang tao. ‘Wag nang ma-depress dahil mas marami kang dapat ipagsaya kaysa sa kanila. Lucky number for today: 40

LIBRA (September 23-October 22) –Makikita mo na nga­yon ang mga resultang matagal mo na ring hinintay. Puwede ka nang mag-move on sa ibang aspeto ng buhay. Lucky number for today: 3

SCORPIO (October 23-November 21) – May mga aberya sa iyong plano. Pero hindi ito dapat masyadong palakihin. Meron ka pang Plan B kaya move on agad. Lucky number for today: 20

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Mararamdaman mo ngayon kung ano ang reyalidad at ano ang pantasya lamang. Oras na para tumingin sa ibang direksyon kung wala ka nang hinihintay pa. Lucky number for today: 52

CAPRICORN (December 22-January 19) – Isang pangako ang mapapako at nakakasira ito sa mga diskarte at plano mo. Pero pagsasayang lamang ng oras kung kokomprontahin mo pa ang taong nangako sa iyo. Lucky number for today: 13

AQUARIUS (January 20-February 18) – Buksan ang tenga at mga mata sa araw na ito at sa susunod pa. Kailangan mong ma­ging alerto dahil isang bagay o pangyayaring inaayawan mo ang posibleng mailusot ng mga katunggali mo. Lucky number for today: 30

PISCES (February 19-March 20) – May pera ka ngayon pero paano naman sa mga susunod na panahon? Maging matalino sa paggastos at paglaanan ang iba pang gastusin sa hinaharap. Lucky number for today: 23