Horoscope 30/06/2018

ARIES (March 21-April 19) – Isang impormasyon ang magpapababa ng iyong kumpiyansa. Iwasang maapektuhan nito ang iyong mga plano. Tuloy pa rin kahit hindi lahat positibo ang nakukuha mong feedback. Hindi mo kayang pasayahin lahat ng tao. Lucky number for today: 8

TAURUS (April 20-May 20) – Marami ngayong mabubuksang oportunidad. Pero bago ka magdesisyon, mag-soul searching muna. Tiyaking alam mo pa kung saan ka talaga patungo. Mas magi­ging madali ang pagpili kung 100% sure ka sa pinapasok mo. Lucky number for today: 31

GEMINI (May 21-June 20) – Masyado nang maraming usapin pero isa man sa mga ito ay hindi makasagot sa mga nakagugulo sa isip mo. Subukan i-share ang mga alalahanin sa taong pinagkakatiwalaan. Makakabawas ito ng pressure na iyong nararamdaman. Lucky number for today: 9

CANCER (June 21-July 22) – Mahirap para sa iyo ang magpokus dahil maraming distraksyon sa araw na ito. Pairalin ang sistema dahil patuloy kang malilihis kung pagbibigyan mo ang lahat ng lumalapit sa iyo. Lucky number for today: 26

LEO (July 23-August 22) – Nasa iyong career ang pokus mo sa araw na ito. Pero alalahaning kailangan pa ring bigyang pahinga ang sarili. Gamitin ang susunod na araw para makapag-unwind. Lucky number for today: 12

VIRGO (August 23-September 22) – Labanan ang anumang kaway ng tukso. May importanteng isyu na kailangan mong gawing prayoridad. Makakaunawa ang mga kaibigan kung kaila­ngan mo muna silang pahindian. Lucky number for today: 51

LIBRA (September 23-October 22) – Kung inakala mong kontrolado mo ang sitwasyon, ngayon mo mapapatunayang mali ka ng unang akala. May mga aberyang hindi maiiwasan. Kailangan munang magpatulong sa iba. Lucky number for today: 22

SCORPIO (October 23-November 21) – May kailangan kang ipaliwanag. Kung ito’y may kinalaman sa iyong lovelife, ‘wag na itong ipagpabukas. Mahalagang makuha mo ang suporta at pang-unawa ng iyong partner. Lucky number for today: 9

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Sa dami ng kuwento, hindi mo na matiyak kung alin ang totoo at alin ang pantasya lamang. Kalma muna at iwasang magpatangay sa sobrang excitement. Mas makakapag-isip ka kung iiwas muna sa anumang distraksyon. Lucky number for today: 32

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi paborable ngayon na ibahagi sa iba ang mga plano mo. Sarilinin muna ito para mas makadiskarte ka nang husto. Lucky number for today: 42

AQUARIUS (January 20-February 18) – Makakatulong ang ilang kaibigan at koneksyon para magtuloy-tuloy ang isang importanteng plano. May ilang pilit humahadlang pero sanay ka na sa kanilang estilo. Lucky number for today: 27

PISCES (February 19-March 20) – Hawak mo na ang lahat ng kailangang impormasyon. Isang kaibigan ang hindi nagiging totoo. Alamin kung ano ang kanyang motibo. Maaring kailangan mo siyang kausapin nang husto. Lucky number for today: 2