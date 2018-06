Horoscope 28/06/2018

ARIES (March 21-April 19) – Posibleng kailangan mo munang isantabi ang mga malalaking ideya at plano mo para sa hinaharap. Mas kailangan mong unahin ang ilang obligasyon na may kinalaman sa pamilya. Lucky number for today: 4.

TAURUS (April 20-May 20) – Alam mo kung ano ang mga kailangan mong sabihin, tinatalo ka lamang ng takot. Habang nasa panig ka ng katotohanan, walang dapat ipangamba. Lucky number for today: 3.

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi uubra ngayon ang madaming salita. Mas gawing prayoridad ang pag-aksyon. May mga obligasyong hindi na makapaghihintay pa. Lucky number for today: 10.

CANCER (June 21-July 22) – Kung hindi ka dating komportable sa pagsasabi ng iyong mga saloobin, ngayong araw na ito ay dito ka mapopokus. Siguraduhin lamang na ang taong pinagsasabihan mo ay tunay mong kaibigan. Lucky number for today: 12.

LEO (July 23-August 22) – Mas lalo pang lalalim ang iyong nararamdaman para sa isang indibiduwal. Bago ka magtapat, pag-aralan muna ang sitwasyon. Maaaring nabibigyan mo lamang ng ibang kahulugan ang pagiging malapit niyo. Lucky

number for today: 25.

VIRGO (August 23-September 22) – Ang itinatagong damdamin ay posibleng malantad ngayon. Maaari ring sa iyo masentro ang atensyon ng mga tao sa paligid mo. ‘Wag itong ikahiya, mas mabuti pa rin ang magtapat kesa patuloy na nagtitiis. Lucky number for today: 51.

LIBRA (September 23-October 22) – Kung nangangaila­ngan ka ng ikalawang opinyon, ilatag mo lahat ng ideya mula umpisa hanggang dulo. Sa ganitong paraan, mas makukuha mo ang feedback na tina-target mo. Lucky number for today: 57.

SCORPIO (October 23-November 21) – Mas paborable ngayon kung hindi ipapamukha ang iyong authority sa taong kakausapin mo. Maging sensitibo sa sitwasyon para ganap kayong magkaintindihan. Lucky number for today: 33.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Kailangan mong bumalanse kung ano ang kailangan mong sabihin at kung paano ito sasabihin. Kung hindi mag-iingat, maaaring hindi maiparating ang tunay mong mensahe sa taong kaharap mo. Lucky number for today: 51.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kaya mong magsalita sa lahat pero pagdating sa tunay mong intensyon sa isang partikular na indibiduwal, nakakalimutan mo ang lahat ng dapat mong sabihin. Magsalita na, hindi siya makapaghihintay nang pangmatagalan. Lucky number for today: 31.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay tila lahat nagmamarunong. Piliin kung sino ang totoo sa kanila dahil maraming nagpapanggap lamang. Lucky number for today: 22.

PISCES (February 19-March 20) – Kung merong pakikipagdiskusyong hindi maiwasan sa araw na ito, iwasang pagmulan ito ng personal na galit. Bago matapos ang araw, linawin sa ka-debate na ang lahat ay walang personalan. Lucky number for today: 40.