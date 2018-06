Horoscope 27/06/2018

ARIES (March 21-April 19) – May mga bagay na kailangan mo na lamang munang sarilinin. Hindi lahat ng interesado ay interesadong marinig ito lalo na ang mga may nararamdamang inggit. Lucky number for today: 16

TAURUS (April 20-May 20) – Madaling magpayo sa iba na huwag matakot at manatiling nakapokus. Pero kung ikaw mismo ay hindi nakakasunod dito, paano ka susundin ng iba? Lucky number for today: 51

GEMINI (May 21-June20) – May malaki kang maitutulong sa ibang tao para maresolba ang isang problema gamit ang iyong creativity. Bagama’t simple lamang para sa iyo ang solusyon, komplikado na ito para sa kanila. Lucky number for today: 5

CANCER (June 21-July 22) – Madali lamang maghanap ng butas sa isang sitwasyon kung nasanay kang tumitingin sa kasiraan. Sa pagkaka­taong ito, ‘wag negatibo ang pagtuunan kundi ang positibong aspeto. Lucky number for today: 20

LEO (July 23-August 22) – Malakas ang hatak ng kagustuhang gawin ang isang bagay ayon sa gusto mo lamang. ‘Wag na munang isipin ang gusto ng ibang tao. Hindi mo kailangan ngayon ng anumang distraksyon. Lucky number for today: 9

VIRGO (August 23-September 22) – May kailangan kang linawin. Maaaring inaakala ng isang tao na committed ka na sa kanya. Linawin kung anong ipinangako mo. Mahirap mapasubo sa isang sitwasyon na hindi ka pa ganap na handa. Lucky number for today: 37

LIBRA (September 23-October 22) – Kung desidido kang makipagdebate para ipaglaban ang nais mo, kailangang hawak mo ang lahat ng kailangang impormasyon. Huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Lucky number for today: 6

SCORPIO (October 23-November 21) – Ang isang plano ay kailangan nang ipatupad. Hindi ito masusubukan kung matatakot kang makipagsapalaran. Mas makukuha mo ang respeto ng iba kung lalakasan ang iyong loob. Lucky number for today: 10

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Malakas ngayon ang hatak na subukan ang isang pagbabago. Kailangan mo ring lumabas ng bahay para ganap na mairelaks ang isip. Lucky number for today: 7

CAPRICORN (December 22-January 19) – Isa sa mga kaibigan mo ang may malaking papel para agad mong makamit ang tagumpay. Bagama’t hindi mo pa ito nakikita sa ngayon, sa dakong huli ay mare-realize mo ang importansya ng kanyang ibinibigay na suporta. Lucky number for today: 49

AQUARIUS (January 20-February 18) – Bahagi ng obligasyon ang pagiging praktikal at responsible. Maaring nakakasira ito sa mga plano mo na may kinalaman sa pagrerelaks pero kailangan mo ring isipin kung ano ang tunay mong prayoridad. Kailangan mo munang maghigpit ng sinturon. Lucky number for today: 56

PISCES (February 19-March 20) – Dagdag pampagana ang nangyayari sa iyong lovelife. Mahalaga ang nagiging partisipasyon ng iyong mahal para lalong mapabilis ang mga ginagawa mo. Lucky number for today: 33