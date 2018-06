Horoscope 19/06/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mas­yadong tumatamlay ang isang relasyon. Kailangan nito ng sigla na makakamit lamang kung mabibigyan mo ng sapat na panahon ang iyong partner sa buhay. Lucky number for today: 23.

TAURUS (April 20-May 20) – Mas makakapagpokus ka ngayon sa mga taong malalapit sa puso mo. Isa sa kanila ang nanga­ngailangan ng suporta, ‘wag nang hintaying magpasabi pa siya. Lucky number for today: 41.

GEMINI (May 21-June 20) – Maibabalik na ang iyong kumpiyansa. Anumang pinagmumulan ng pagkabalisa sa mga nagdaang araw ay mareresolba na. May pagkakataon na para mas ma-enjoy mo ang mga nangyayari. Lucky number for today: 51.

CANCER (June 21-July 22) – Ang mga maliliit na nangyayari ay bahagi ng bigger picture, ng mas malaking plano para sa hinaharap. Tandaan ang bawat leksyong naiiwan, magagamit ito sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 37.

LEO (July 23-August 22) – Mataas ang kumpiyansa at pagkilala sa iyo ng mga taong nasa paligid mo. Deserve mo ang lahat dahil bunga lamang ito ng mga pinaghirapan mo. Lucky number for today: 18.

VIRGO (August 23-September 22) – Alam mo kung ano ang nagkukulang sa iyo at alam mo rin kung bakit kailangan mo ito. May magagawa ka para ma-achieve ito, laksan lamang ang loob. Lucky number for today: 50.

LIBRA (September 23-October 22) – Naibigay mo na ang lahat para sa isang kaibigan o kapamilyang nangangailangan, mag-iwan naman ng para sa sarili. Kailangang bumalanse para hindi ka naman masyadong mahirapan. Lucky ­number for today: 2.

SCORPIO (October 23-November 21) – Mas maraming kuwestiyon ngayon kesa kasagutan. Dagdagan din ang pasensya at umiwas sa mga diskusyon. Lucky number for today: 32.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Habang maraming opsyon na nakikita, mas lalo ka namang nagiging pihikan sa pag-asang makakakita ka ng mas perpekto. Hindi masamang hingin ang opinyon ng pinagti­tiwalaang tao kung nahihirapang magdesisyon. Lucky number for today: 50.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Nasasanay tayo sa mabilisan lalo’t karamihan ngayon ay one click na lamang. Gayunpaman, may mga sitwasyong hindi ka puwedeng magmadali. Pag-isipang mabuti ang isang bagay bago umaksyon. Lucky number for today: 21.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isa sa mga hamon na makakaharap ngayon ay may kasamang kalituhan. Kailangan mo ng magandang tiyempo para hindi masayang ang effort. Lucky ­number for today: 29.

PISCES (February 19-March 20) – Nagiging close ka sa isang kaibigan at ibang level na ang inyong samahan. Bago dalhin ito sa mas malalim pang relasyon, pag-isipan muna kung wala kayong parehong masasagasaan. Lucky number for today: 26.