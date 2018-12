Horoscope 12/21/2018

ARIES (March 21-April 19) – Isang tagong atraksyon ang mapapatunayan mong mutua­l pala at may mabubuksang oportunidad para sa mga naghahanap pa lamang ng mamahalin. Isang kaibigan ang ma­ngangailangan ng iyong payo para sa isang sensitibong isyu. Lucky number for today: 44

TAURUS (April 20-May 20) – Isang bagong indibidwal ang ihahatid sa iyo ng araw na ito. May potensyal na siya na ang maging kasagutan sa iyong mga hinahanap. Hindi masamang ikonsidera ang opinyon ng nakararami bago tulu­yang magbaba ng isang desisyon. Lucky number for today: 21

GEMINI (May 21-June20) – Marami ang mapapasaya mo ngayon at mapapahanga sa mga magagaling mong ideya. Ito rin ang magiging daan para maiabante pa ang iyong mga pangarap sa buhay. ‘Wag munang kontrahin ang isang posibilidad para sa bagong romansa, makiayon sa mga pangyayayari. Lucky number for today: 5

CANCER (June 21-July 22) – Ibahagi ang iyong mga plano sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang kanilang mga ideya at opinyon ay maaaring maging daan para mapabilis ang ipinupursige mo. Isang taong may ‘R’ sa pangalan ang magpapasaya sa iyo. Lucky number for today: 51

LEO (July 23-August 22) – Isang dating kasamahan sa trabaho o maaaring dating kaklase ang ilalapit muli sa iyo. Maaaring maging higit pa sa kaibigan ang pagtingin mo sa taong ito. Mag-enjoy muna sa mga pangyayari. Lucky number for today: 19

VIRGO (August 23- September 22) – Nasa bagong romansa ang direksyon ng araw na ito. Isang kaanak ang maaa­ring maging daan para maging mas makulay ang iyong lovelife. Hindi masamang ipakita ang iyong appreciation sa mga ginagawa niya. Lucky number for today: 17

LIBRA (September 23-October 22) – Maraming humahanga sa positibong pananaw mo. Isang indibidwal na may ‘T’ sa pangalan ang magpapakita ng mas malalim na interes. Kung meron ka ring nararamdaman para sa kanya, hindi masamang ikonsidera ang isang simpleng date. Lucky number for today: 22

SCORPIO (October 23- November 21) – Nasa mood ka ngayon para makipagkompetensya. Maari ring maging inspirasyon ang isang espesyal na indibidwal na nagpapakulay sa araw mo. Mahihirapan kang tanggihan ang isang imbitasyon. Lucky number for today: 15

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Papaboran ngayon ang isang bagong pagkikilala. Anumang maumpisahan ngayon ay magtatagal. Pagbigyan muna ang mga romantikong pangyayari ngayon at sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 33

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mahirap tibagin ang iyong determinasyon ngayong araw na ito. Mas seseryosohin ka na rin ng isang taong hindi masyadong naniniwala sa iyo dahil sa ipinapakita mong kumpiyansa. Isang misteryo ang magkakaroon ng linaw. Lucky number for today: 2

AQUARIUS (January 20-February 18) – Pera at romansa ang maaaring maging pokus ng araw na ito. Mag-ingat pa rin sa paggastos at sa anumang transaksyong may kinalaman sa pananalapi. Isang indibidwal ang magpapakita ng mas malalim na atraksyon sa iyo. Lucky number for today: 39

PISCES (February 19-March 20) – Prayoridad mo ngayon ang iyong mga ambisyon. Maaari naman itong maging dahilan para manlamig ang iyong lovelife. Makabu­buting ibalanse ang mga ginagawa mo upang hindi mapabayaan ang isang taong nagmamahal. Lucky number for today: 52