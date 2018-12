Horoscope 12/20/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mas paborable ang araw na ito sa pagpaplano pero ipagpaliban muna ang implementasyon. Anumang ideya ang mabuo mo, mas malaki ang posibilidad na magbago pa ang iyong isip sa susunod na araw kaya huwag munang mag-commit. Lucky number for today: 26

TAURUS (April 20-May 20) – Naghahanap ka ng dahilan para ipagpaliban ang pag-aksyon pero wala ka nang ibang pagpipilian. Kailangan mong panindigan anuman ang pangakong iyong binitiwan. Bago tumulong sa ibang tao, isipin mo muna kung may matitira pa sa iyo. Lucky number for today: 41

GEMINI (May 21-June20) – Maaring hindi mo maiwasang magbigay ng mga maaanghang na komentong ikakabigla ng ibang tao. Mag-e-enjoy ka sa mga reaksyong makukuha mo pero maging handa rin sa resbak. Alalahaning hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng kritisismo. Lucky number for today: 31

CANCER (June 21-July 22) – Hindi mo kailangan ngayong makinig sa payo ng iba, mas paborableng sundin ang iyong instinct. Alam ng puso mo kung alin ang gusto mo. Magtiwala muna sa iyong sarili bago sa ibang tao. Lucky number for today: 49

LEO (July 23-August 22) – Hindi puwedeng manaig ang opinion ng ibang tao pagdating sa direksyong dapat mong tahakin. Ikaw ang dapat kumontrol sa buhay mo dahil mas alam mo kung ano ang nababagay sa iyo alinsunod sa iyong kakayahan. Lucky number for today: 53

VIRGO (August 23- September 22) – Maa­ring hindi ka umaayon sa sinasabi ng isang malapit mong kaibigan pero alala­hanin na mas malawak ang kanilang karanasan kum­para sa iyo sa pagkakataong ito. Kung makikinig sa payo ng mas nakakaalam, mas malaki ang matitipid mo sa oras at pera. Lucky number for today: 13

LIBRA (September 23- October 22) – Hindi ka umaayon sa ginagawa ng isang taong malapit sa iyo na maaaring kapamilya mo. Posibleng ginagawa lamang niya ang lahat para kumuha ng atensyon. Wala kang obligasyon na makilaro sa kanyang gusto. Lucky number for today: 43

SCORPIO (October 23-November 21) – Pinapaboran ang mga aktibidad na pang-grupo. Iwasan lamang na maging galante kung hindi pa naman sapat ang iyong kakayahan. Posibleng mapasubo ka sa isang magastos na situwasyon kung hindi mag-iingat. Lucky number for today: 46

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang kaibigan ang may sasabihin sa iyo na hindi angkop sa iyong panlasa. Bago magbigay ng maanghang na reaksyon, isipin muna kung ano ang tunay na motibo ng taong nagsasalita. Mas paborableng makinig muna bago kumontra. Lucky number for today: 46

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mag-ingat sa paghahabol sa isang inaakala mong gusto mo. May posibilidad na kapag nakuha mo na ito ay saka mo ma-realize na hindi mo naman pala ito lubusang kailangan. May mga responsibilidad na hindi naman kailangang akuin. Lucky number for today: 19

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Maa­ring kailanganin mong pumili at bitawan ang isa o dalawang bagay na mahalaga sa iyo. May ilang araw pa para mapag-isipan ito nang husto. Kung kailangang magsakripisyo, isipin na lamang na mas malaki at mas magbibigay ng benepisyo ang magiging kapalit nito. Lucky number for today: 32

PISCES (February 19-March 20) – Iwasan munang gumawa o magsalita ng anumang maaari mong pagsisihan. Pairalin muna ang diplomasya kahit medyo labag sa kalooban mo ang magpaka-sweet and nice ngayong kapaskuhan sa mga taong alam mong hindi naman karapat-dapat. Lucky number for today: 41