Horoscope 12/19/2018

ARIES (March 21-April 19) – Ikaw ang nagdadala at nagpapatatag sa iyong relas­yon. Sa mga single, may mutual attraction sa iyo at sa isang espes­yal na indibiduwal na nasa paligid lamang. May exciting news mula sa malayo. Lucky number for today: 3

TAURUS (April 20-May 20) – Isang offer ang ilalapit sa iyo na sa tingin mo ay wrong timing pero ‘wag munang isantabi ang oportunidad. Maghintay ng ilang araw bago tuluyang magdesisyon. Lucky number for today: 19

GEMINI (May 21-June 20) – Ikaw ay isang magaling na lider kaya ‘wag bigyang pansin ang nararamdaman mong insecurities. May tamang oras para sa bawat bagay. ‘Wag kainipan ang mga pangyayari, nalalapit na ang tagumpay. Lucky number for today: 53

CANCER (June 21-July 22) – Punumpuno ka ng ideya at magagamit mo ito kung ilalapit sa mga tamang perso­nalidad. Hindi dapat bigyang puwang ang hiya. Kailangan mo munang magtiwala sa sarili bago asahan ang tiwala ng iba. Lucky number for today: 20

LEO (July 23-August 22) – Ang mga naunsyaming plano na may kinalaman sa pamilya ay muling maisusulong. Isang indibiduwal ang may gustong i-share sa iyo. ‘Wag nang pairalin ang pride at tanggapin ang kanyang alok. Lucky number for today: 31

VIRGO (August 23-September 22) – Aksyon ang kaila­ngan pagdating sa iyong love life lalo na sa mga single na naghahanap ng mas makulay na Pasko. Hindi makukuha ang target mo kung maghihintay lamang sa isang tabi. Dagdag na effort ang kailangan. Lucky number for today: 40

LIBRA (September 23-October 22) – Marami ang humahanga sa iyong mga ideya pero mas marami ang makukumbinsi kung magagawan mo ng aksyon ang mga ideyang ito. Ang lahat ng plano ay hindi magiging produktibo kung mananatili itong plano lamang. Lucky number for today: 52

SCORPIO (October 23-November 21) – Hindi nakakatulong kung patuloy mong ililihim ang isang espesyal na atraksyon. May pagkakataong kailangan mo ring magpahiwatig at magparamdam. Kung hindi ka lalaban, umpisa pa lamang ay talo ka na agad. Lucky number for today: 23

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Loyalty ang importanteng susi sa araw na ito. Sa love life, maraming tukso sa paligid pero mas dapat pa ring piliin ang isang pagmamahal na sinubok na ng panahon. Lucky number for today: 17

CAPRICORN (December 22-January 19) – Ang mga ‘di pagkakaunawaan sa nagdaang araw ay maghihilom na. Kalimutan na ang pride at ikonsidera ang nalalapit na Pasko. Bigyan ng pagkakataon ang isang taong humihingi ng iyong kapatawaran. Lucky number for today: 11

AQUARIUS (January 20-February 18) – Ang tagumpay at ang romansa ay magkakonekta ngayon. Malaki ang naging papel ng iyong partner para makamit mo ang tagumpay, ibahagi sa kanya ang mga bunga nito. Lucky number for today: 48

PISCES (February 19-March 20) – May drama at aksyon sa araw na ito na maa­ring konektado lahat sa iyong love life. Maaring pagkakaiba sa pagitan mo at ng taong mahal mo pero merong gitna na puwedeng magbigay ng balanse. Lucky number for today: 56