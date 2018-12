Horoscope 12/18/2018

ARIES (March 21-April 19) – Ang lahat ng kalituhan sa mga nagdaang araw ay mabubura na. Sa kabila nito, kailangan pa ring pag-ingatan ang pakikipag-usap at pakikitungo mo sa isang partikular na indibidwal. Mas madali kang matukso sa araw na ito. Lucky number for today: 32

TAURUS (April 20-May 20) – Maraming hamon sa paligid pero nag-eenjoy ka. Mas gusto mong nape-pressure sa mga hamong ito kaysa mabagot sa mga walang kabuhay-buhay na eksena. ‘Wag nang magtaka kung maraming pagbabago ang papasok sa buhay mo. Lucky number for today: 58

GEMINI (May 21-June 20) – Balansehin ang oras na ginugugol mo sa iyong career at sa iyong mahal sa buhay. May tensyon na puwedeng mawalan sa kontrol sa aspeto ng iyong lovelife kung magpapatuloy ang pagkukulang. Gumawa ng paraan para makabawi. Lucky number for today: 37

CANCER (June 21-July 22) – Iwasang mag-alala sa mga isyung may kinalaman sa iyong emosyon. Ang lahat ng nangyayari ay magkakaroon ng linaw kaya iwasang magalit o magtampo. Dagdagan pa ang pagtitiyaga. Lucky number for today: 46

LEO (July 23-August 22) – Mas masayahin ka sa araw na ito at maaa­ring nagmumula ito sa isang bago at potensyal na atraksyon sa paligid. Tiyakin lamang na wala kang sinasagasaang ibang tao. May posibilidad na maging mas malalim ang anumang relasyong mauumpisahan sa mga araw na darating. Lucky number for today: 24

VIRGO (August 23- September 22) – Isang mahal sa buhay o maaa­ring kapamilya ang nagi­ging dahilan ng pagkaubos ng iyong pasensya. Sa halip na magpatangay sa emosyon, makabubu­ting lawakan pa ang pang-unawa. Higit ka niyang kailangan sa mga panahong ito. Lucky number for today: 58

LIBRA (September 23- October 22) – Maaring maging komplikado ang isang sitwasyon. Kakaila­nganin mong gawing prayoridad sa araw na ito ang pangangailangan ng isang taong mahalaga sa iyo. Isantabi muna ang iyong personal na interes. Lucky number for today: 40

SCORPIO (October 23-November 21) – Magiging hamon sa iyo ngayon ang pagkontrol sa bugso ng iyong emosyon. Anumang panggagatong ng ibang tao, paka­iwasang magalit. Kung hindi ka makakapagpigil magsalita, makabubuting­ dumistansya muna. Ma­laking komplikasyon ang posibleng ihatid ng kawalang kontrol. Lucky number for today: 55

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Bago magpadala sa depresyon dala ng stress sa trabaho at iba pang seryosong bagay, magpokus sa mga blessings na dumarating sa iyo. Pahinga lamang ang katapat ng pagod. Kailangan mo muna ng ‘me time.’ Lucky number for today: 13

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mas sentimental ka ngayon at mas nakatutok sa nagdaan at sa isang nagbabalik. Siguraduhin lamang na hindi ito magdudulot ng komplikasyon sa iyong hinaharap lalo na sa aspeto ng iyong lovelife. Lucky number for today: 5

AQUARIUS (January 20-February 18) – Iwasang magbigay agad ng konklusyon kung wala ka pang hawak na sapat na impormasyon. Tingnan din muna ang lahat ng anggulo ng isang sitwasyon. Hindi lahat ng nakikita mo ay katotohanan. Lucky number for today: 33

PISCES (February 19-March 20) – Mas mataas ang emosyon sa araw na ito at maaaring mahirapan kang makaiwas sa isang komprontasyon. Ipo­kus muna sa ibang bagay ang iyong isip at dumistansya sa tensyon. Lucky number for today: 19