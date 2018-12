Horoscope 12/15/2018

ARIES (March 21-April 19) – Huwag matakot magtanong kung merong hindi nauunawaan. Hindi lahat ng ginagawa ng itinuturing mong kaibigan ay dapat tanggapin. Tiyakin muna kung saan ka ihahatid ng bawat aksyong inaasahan niya mula sa iyo. Lucky number for today: 6

TAURUS (April 20-May 20) – Iwasang magbigay ng importanteng mga impormasyon. Makinig, makipagdiskusyon pero huwag ilantad ang lahat ng barahang hawak mo. Kailangan mo munang ganap na maunawaan ang sitwasyon bago ibigay ang iyong tiwala. Lucky number for today: 29

GEMINI (May 21-June 20) – Iwasang magpadala sa pressure na idinudulot sa iyo ng isang indibidwal para gawin ang isang bagay na hindi mo naman talagang kailangan. Dumistansya lalo na kung hindi mo alam ang lahat ng impormasyon. Hindi lahat ng nakikipagkaibigan ay kaibigan. Lucky number for today: 11

CANCER (June 21-July 22) – May magagandang iaalok sa iyo. Tingnan ang bawat posibilidad at piliin ang higit na makatutulong para maiangat ang iyong kalagayan. Sa isang relasyon, importante ang mataas na standard. Lucky number for today: 27

LEO (July 23-August 22) – May ilang isyu sa loob ng tahanan. Kailangan mong pairalin ang iyong pasensya para ganap itong maresolba. Iwasang mag-init ang ulo dahil lalo lamang ito magpapalala sa sitwasyon. Lucky number for today: 15

VIRGO (August 23- September 22) – Lu­mabas kasama ang mga kaibigan. Gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Pero huwag kalimutang maging tapat sa relasyon. Makatutulong ang isang heart-to-heart talk. Lucky number for today: 10

LIBRA (September 23-October 22) – Umaksyon para maabot ang iyong goals. Kaila­ngan mong maging alerto dahil maraming nabubuksang oportunidad. Mahirap nang maunahan ng iba. ‘Wag ding kalimutang maging mabuting kaibigan. Lucky number for today: 5

SCORPIO (October 23-November 21) – Pinapaboran ka sa araw na ito. Mas mangingiba­baw ka rin sa iyong mga karibal­. Piliing maging ho­nest sa iyong partner para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Lucky number for today: 13

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Ramdam mo ngayon ang bigat ng maraming obligasyon na ipinapatong sa iyong balikat. Sikaping ma­ging kalmado. Wala kang ibang pagpapasahan ng responsibilidad na ito lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Lucky number for today: 28

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kailangan mong rebyuhin ang nagiging judgment mo sa ilang tao at sa ilang partikular na situwasyon. Kung may kailangang baguhin sa iyong naging aksyon, dapat mo itong gawin. Lunukin muna ang pride, ang mahalaga ay mailagay sa ayos ang lahat. Lucky number for today: 30

AQUARIUS (January 20-February 18) – Iwan na ang mga lumang isyu na patuloy lamang nagdudulot ng sakit sa iyong kalooban. Kung kailangan, piliin na lamang ang magpatawad. Sa aspeto ng pananalapi, hindi masamang gumastos pero magtakda lamang ng karampatang budget. Lucky number for today: 21

PISCES (February 19-March 20) – Para maabot ang iyong mga goals, kailangan mo munang mag-recharge at ihanda ang iyong sarili. Irelaks ang isip at katawan ngayong weekend. Magiging mapanghamon ang mga susunod na araw. Lucky number for today: 15