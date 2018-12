Horoscope 12/14/2018

ARIES (March 21-April 19) – Ilang tao ang hindi magiging masaya sa mga gagawin mo ngayong araw na ito. Kung sinasadya mo man ito o hindi ay hindi na mahalaga. Mas importanteng maipakita mo sa kanila na hindi ka nila puwedeng balewalain at dedmahin. Lucky number for today: 50

TAURUS (April 20-May 20) – Ngayon at sa mga darating na raw, makukumbinsi kang hindi nabibili ang tunay na kaligayahan. Posibleng may kinalaman ito sa takbo ng iyong lovelife. Sa mga wala pang kasuyo, maaaring maging mas makulay ang iyong Pasko. Lucky number for today: 21

GEMINI (May 21-June20) – Maaring mapasok ng tensyon ang ilang transaksyon. Dala lamang ito ng kaabala­hang dulot ng nalalapit na Pasko pero marami kang maiisip na paraan para masolusyunan ito. Kalma muna. Lucky number for today: 35

CANCER (June 21-July 22) – Isang pangyayari ang makakasira ng momentum mo pero wag mangamba dahil pansamantala lamang ito. Muli kang makakabalik sa dati mong posisyon. Charge to experience na lamang anuman ang nangyaring aberya dahil makakabawi ka agad. Lucky number for today: 20

LEO (July 23-August 22) – Lahat ay magagawa mo. Anumang hamon ay kakayanin mong malagpasan at wala sa bokabularyo mo ang agarang pagsurender. Maaring masalimuot ang mapasukan mong sitwasyon pero mapapatunayan mong nag-eenjoy ka sa pagiging competitive. Lucky number for today: 1

VIRGO (August 23-September 22) – Anumang tila paghahamon sa iyo ngayon at sa mga susunod na araw ay kailangan mo lamang balewalain. ‘Wag magpakita ng anumang negatibong reaksyon na magiging daan lamang para ikaw ang lumabas na masama sa paningin ng iba. Lucky number for today: 17

LIBRA (September 23-October 22) – Sa araw na ito, mas mabuti nang maging honest na hindi mo alam ang isang isyu kesa magdunung-dunungan. Mas hahangaan pa ang pagiging tapat kaysa maging mapagpanggap. Lucky number for today: 44

SCORPIO (October 23-November 21) – Unahin muna ang sarili mo ngayon. Maa­ring isipin ng ibang tao na nagiging makasarili at ma­damot ka pero alala­haning hindi matututo ang iba kung lagi mo na lamang tutulungan. Lucky number for today: 31

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Mataas ngayon ang kumpiyansa mo sa sarili at nakikita ito ng mga tao sa paligid mo. May oportunidad din sa bagong romansa para sa mga naghahanap pa lamang ng mamahalin. May isang hindi maka-get over sa lakas ng karisma mo. Lucky number for today: 56

CAPRICORN (December 22-January 19) – Sa araw na ito, paborable naman sa iyo ang tumulong at kailangang lubus-lubusin na ang pag-alalay na ibibigay mo. Mas higit na magpapasaya sa iyo ang pagpapasaya sa ibang tao. Lucky number for today: 4

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Hindi ngayon ang araw para mangarap. Ngayon ang implementasyon ng mga matagal mo nang pangarap. ‘Wag tutulog-tulog para hindi malagpasan ng mga oportunidad. Lucky number for today: 19

PISCES (February 19-March 20) – Ga­wing inspirasyon ang tagumpay ng mga tao sa harapan mo. Hindi puwedeng hanggang paghanga ka na lamang sa kanila, dapat ay ikaw naman ang magpakitang gilas at magpahanga sa kanila. Wag makuntento sa puwede na, humirit ng mas higit pa. Lucky number for today: 2