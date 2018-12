Horoscope 12/10/2018

ARIES (March 21-April 19) – Kaila­ngan mong tumayong lider at gawing organi­sado ang lahat. Naa-app­reciate ng mga tao sa paligid mo ang kalmado mong pag-aksyon kaya umiwas sa anumang argumento. Lucky number for today: 3

TAURUS (April 20-May 20) – Ang mga sistemang dating umuub­ra ay kailangan nang palitan. Mas magiging mabilis ang mga ipinupursige mo kung hindi katatakutan ang mga adjustment at pagbabago. ‘Wag ding matakot sabihin ang saloobin kung hindi ka na komportable sa sitwasyon. Lucky number for today: 20

GEMINI (May 21-June 20) – Isang mainit na relasyon at maaaring atraksiyon pa lamang ang nagpapabago ng iyong pananaw. Mas kompor­table ka rin sa mga taong nakaka-appreciate ng iyong talino at hindi lamang ng pisikal na ganda. Lucky number for today: 22

CANCER (June 21-July 22) – Hindi masamang ipaglaban ang mga ina­api. Mabigat sa kalooban mong mag-enjoy kung nakikita mong nahihirapan ang mga taong nasa paligid mo. Marami kang magagawa na magbibigay sa iyo ng self-fulfillment. Lucky number for today: 25

LEO (July 23-August 22) – Respetuhin ang paniniwala ng ibang tao. Ang mga ideyang mukhang weird sa iyo ay maaring napakahalaga sa mga taong kaharap mo. Tanggapin na sadyang may kanya-kanya tayong panlasa. Lucky number for today: 40

VIRGO (August 23- September 22) – Magpokus sa mga bagay na magpapasaya at hindi sa nakaraan na nagpapalungkot lamang sa iyo. Mag-move on pero ‘wag kalimutan ang leksiyong iniwan ng masaklap na karanasan. Magagamit mo ito para higit na ma­ging matatag. Lucky number for today: 11

LIBRA (September 23-October 22) – Importanteng bigyang pansin din ang mga isyung pampamilya. Sa iyong mga mahal sa buhay ka humuhugot ng lakas kaya ang kanilang problema ay hindi dapat ipagsawalang-bahala. Lucky number for today: 22

SCORPIO (October 23-November 21) – Isang bagong impormasyon ang babago sa iyong kabuuang pananaw. Ilan sa mga pinaniniwalaan mo noon ay mapapatuna­yang hindi na applicable sa ngayon. Importante rin na bigyang pansin ang iyong kalusugan. Lucky number for today: 36

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Pinapaboran ang aspeto ng pananalapi at mga dagdag na pagkakakitaan. Sa aspeto ng love life, ikonsidera ang kagustuhan ng iyong partner. Hindi rin masamang ikonsidera ang isang pagbibiyahe. Lucky number for today: 21

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mas handa ka ngayon na mag-explore ng mga teritoryo at karanasang bago sa iyong panlasa. Madali ka ring makakapag-adjust sa mga nangyayaring pagbabago at adjustment. Maari ka lamang mas maging moody kaya iwasan ang mga madramang sitwasyon. Lucky number for today: 12

AQUARIUS (January 20-February 18) – Marami kang plano pero hindi sapat ang panahon mo para gawin ang lahat. Kailangang alamin muna ang mga prayoridad. May tendency ngayon na umpisahan lahat kahit walang katiyakang maiko-commit mo ang sarili mo. Lucky number for today: 17

PISCES (February 19-March 20) – Iwasang manaig ang pagdududa lalo na sa mga indibidwal na ngayon mo lamang nakakaharap. Bigyan sila ng pagkakataon na mapatunayan ang kanilang kakayahan at iwasan munang mag­husga. Lucky number for today: 50