Horoscope 12/10/18

ARIES (March 21-April 19) – Adventure ang hanap mo kaya ito naman ang ilalapit sa iyo sa araw na ito.

May ilang taong hindi matanggap na ginagawa mo ang lahat pero may mga tao ring tinitingala ka dahil dito. Lucky number for today: 25

TAURUS (April 20-May 20) – Mapopokus ka sa mga seryosong isyu ngayon at wala ka sa mood makipagsosyalan kahit marami nang party sa paligid mo. Manatili muna kung saan ka komportable. Lucky number for today: 52

GEMINI (May 21-June 20) – Kung dati ay diretso ang biyahe mo, ngayon ay kakaila­nganin mong mag-detour at lumihis pansamantala ng direksyon. Maaaring pansamantalang mawala ang pokus mo sa anumang pinagkakabalahan mo ngunit kailangan mo itong pagdaanan. Lucky number for today: 34

CANCER (June 21-July 22) – Hindi ka madamot sa iyong oras kahit sa pera. Pero iwasang ibigay ang lahat sa ibang tao at ikaw naman ang mawalan sa mga susunod na araw. Hindi masamang tumulong pero kailangan din ng balanse. Lucky number for today: 18

LEO (July 23-August 22) – Maraming memorableng pangyayari ang hindi mo malilimutan ngayon at sa mga susunod na araw. Kakaila­nganin mong ibuhos ang effort mo dahil may gusto kang patunayan sa lahat. Lucky number for today: 12

VIRGO (August 23- September 22) – Dagdagan pa ang effort para magkabait sa mga nakakaharap mo kahit sa mga taong hindi mo gaanong gusto. Sa mga ganitong panahon, mas paborable ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa madagdagan ka ng kaaway. Lucky number for today: 25

LIBRA (September 23-October 22) – Huwag munang iasa sa ibang tao ang mga gawaing ikaw mismo ang dapat gumawa. Hindi nila ito magagawa ayon sa kagustuhan mo. Kung gusto mong mailagay sa tama ang lahat, sarilinin muna ang pag-aksyon. Lucky number for today: 41

SCORPIO (October 23-November 21) – Wala ka sa mood ngayon para sa mga seryosong gawain pero wala na ring panahon pa para magrelaks. Kailangang dagdagan pa ang effort dahil maraming umaasa sa iyo. Lucky number for today: 3

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Marami ang sumusuporta sa iyo ngayon. Maging ang mga taong hindi dating kasundo ay magpapa­kita na ng kooperasyon. Samantalahin ang mga pagkakataong ito. Lucky number for today: 46

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi lahat ay kaya mong itago. Hindi mo kayang magsikreto sa mga taong higit na nakakakilala sa iyo. Makabubuting ipaliwanag sa kanila ang mga plano mo para makuha ang kanilang kooperasyon. Lucky number for today: 51

AQUARIUS (January 20-February 18) – Gustuhin mo man o hindi, ikaw ang magi­ging sentro ng atensiyon ngayon at sa mga susunod na araw. Wag ma­ngamba, wala namang negatibong mangyayari sa halip ay positibong atensiyon ito. Mag-enjoy na lamang dahil deserve mo ang mga nangyayari. Lucky number for today: 26

PISCES (February 19-March 20) – Ibuhos ang iyong e­nergy sa mga mabubuting gawain tulad ng pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan. Ikonsidera rin ang mga kapamilya mo na matagal nang naghihintay ng iyong atensiyon. Lucky number for today: 39