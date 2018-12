Horoscope 12/07,2018

ARIES (March 21-April 19) – Gawin ang lahat­ para makaiwas sa anumang argumento lalo na kung hindi naman talaga importante ang isyu. I-save mo na lang ang energy mo sa mga importanteng usapin. Hindi tamang pag-aksayahan ng panahon ang mga petty issues. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – Maaring ma-realize mo na sa isang aspeto ng buhay mo ay napapasubo ka. Ang akala mong madali lamang ay mapapatunayang komplikado at hindi lubusang abot ng iyong kaalaman. ‘Wag nang sisihin ang sarili, dumistansya na lamang at i-charge ito sa experience. Lucky number for today: 44

GEMINI (May 21-June 20) – Doon ka lamang sa katotohanan. Masarap mang gumawa ng kuwento, posibleng maglagay naman ito sa iyo sa isang alanganing sitwasyon. Tandaan na sa lahat ng pagkakataon, nananatiling­ honesty is the best policy. Lucky number for today: 19

CANCER (June 21-July 22) – Dumistansya sa anumang uri ng pakiki­pagtalo. Walang mareresolba ang pakiki­pag-away. Importante pa rin na panatilihin ang diplomasya at piliin kung alin ang higit na magbibigay ng benepisyo sa iyo at sa nakararami. Lucky number for today: 23

LEO (July 23-August 22) – Ang isang inakala mong mahalaga ay mapapatunayang wala palang kuwenta. Mahihirapan ka rin ngayon na tukuyin kung alin ang totoo at alin ang pagkukunwari lamang. Makabubuting dumistansya muna at piliing magsolo para makaiwas sa anumang aberya. Lucky number for today: 16

VIRGO (August 23- September 22) – Pa­kinggan ang sinasabi ng iyong partner at ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Makinig lang muna at huwag munang umaksyon. Iwasan ding magbaba ng anumang seryosong desisyon nga­yong araw na ito. Lucky number for today: 42

LIBRA (September 23- October 22) – Hindi mo tiyak kung alin ang dapat paniwalaan at kung ano ang dapat mong gawin. Ipagpabukas na lamang ang pagdedesisyon. Sa halip, gamitin ang araw na ito para makapag-isip nang husto. Lucky number for today: 5

SCORPIO (October 23-November 21) – Gustuhin mo mang subukan kung epektibo ang iyong mga ideya, hindi ito ang tamang pagkaka­taon. Sa araw na ito, pag-isipan muna nang husto ang mga kailangan mong gawin. Walang mawawala sa iyo kung maghihintay muna. Lucky number for today: 43

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Marami kang mala­laking plano at alam mong nasa tamang direksyon ang mga plano mo. Pero hindi ito ang araw para sa implementasyon dahil hindi pa kumpleto ang impormasyong hawak mo. Lucky number for today: 31

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mahihirapan kang mag-isip ngayon at mas nangingibabaw sa iyo ang tensyon kaya ang da­ting maliit na bagay ay pinalalaki ng iyong isip. Magrelaks muna. Mas malamang ang pagkakamali kung wala kang pokus. Lucky number for today: 49

AQUARIUS (January 20-February 18) – Maaring hindi ka umaa­yon sa isang kaibigan o kapamilya pero walang dahilan para makipag-argumento dahil hindi mo na siya makukumbinsi sa pananaw mo. May pagkakataong mas dapat tayong manahimik. Lucky number for today: 22

PISCES (February 19-March 20) – Masyadong mataas ang tinatarget mo kaya nahihirapan ang lahat na sumabay sa iyo. Iwasan ding maging masyadong mapanghusga. Ang lahat ay puwedeng magkamali. Lucky number for today: 27