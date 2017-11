Horoscope – 12/01/2017

ARIES (March 21-April 19) – May hatid na pangamba ang impormsyon matatanggap mula sa ilang kaibigan. May kinalaman ito sa pananalapi. Alaming mabuti ang katotohanan bago mag-panic. Lucky number for today: 14

TAURUS (April 20-May 20) – Walang dapat ikatakot sa araw na ito. Naghihintay sa iyo ang magandang oportunidad. Ibigay ang buong makakaya at hindi ka mabibigo sa resulta. Lucky number for today:30

GEMINI (May 21-June20) – May mga tao sa paligid mo na higit na nangangailangan ng iyong suporta para maibalik ang tiwala nila sa sarili. Huwag silang pagkaitan ng iyong panahon at atensyon. Darating ang araw na sila naman ang kakailanganin mo. Lucky number for today: 17

CANCER (June 21-July 22) – Kailangan ang iyong creativity. Kalimutan muna ang mga plano, sundin kung ano ang iyong nararamdaman at hindi ka magkakamali. Lucky number for today: 26

LEO (July 23-August 22) – Hindi paborable ngayong araw na ito ang magtapang-tapangan. Hindi masamang ipakita sa iba ang tunay mong nararamdaman. Mas maraming makakaunawa sa iyo. Lucky number for today: 4

VIRGO (August 23-September 22) – Tapos na ang mga araw ng pagdadalawang-isip, ngayon ay kailangan mo nang ilatag at simulan ang iyong mga plano. Wala kang dapat ikatakot, nasa tamang posisyon ka para mag-umpisa. Lucky number for today: 03

LIBRA (September 23-October 22) – Huwag nang ipagpabukas ang maaaring gawin ngayon. Mas lalo lamang magiging mahirap ang lahat. Magtiwala lamang sa sarili at magagawa mo ang lahat. Lucky number for today: 19

SCORPIO (October 23-November 21) – Bigyan ng atensyon ang iyong creative side. Importanteng mailabas mo lahat ng ideya mo para maipursige anuman ang ginagawa mo. Huwag katakutan ang mga tila komokontra. Lucky number for today: 3

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Kapag gumawa ka ng desisyon, may posibilidad na agad mo itong baguhin. Magpapaulit-ulit ang ganitong pattern sa araw na ito. Hindi masamang ibitin na lamang at hintayin ang pagkakataong tiyak mo na kung ano ang iyong tunay na gusto. Lucky number for today: 40

CAPRICORN (December 22-January 19) – Anuman ang nangyayari sa paligid mo, lagi kang makakakita ng irereklamo. Maraming negatibong mangyayari kung hindi mo ito pag-iingatan. Iwasan magpaapekto sa mga nang-iintriga. Lucky number for today: 17

AQUARIUS (January 20-February 18) – Lumayo muna sa mga isyu para makapag-isip ng mga bagong estratehiya. Pag-aralan ang mga impormasyong hawak mo at tingnan kung paano ito magagamit. Lucky number for today: 4

PISCES (February 19-March 20) – Nasa punto ka na kung saan kailangan mong isipin kung tama ba ang ginagamit mong estratehiya. Pag-aralang mabuti ang iyong kakayahan at kinakaharap na dapat gawin. Lucky number for today: 16