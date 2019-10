Horoscope 10/19/2019

LIBRA (September 23- October 22) – May tensyon sa pagitan mo at ng isang bagong karakter sa buhay mo. Kalma muna at mas makikita mo kung ano ang tunay mong na­raramdaman. Lucky number for today: 27

SCORPIO (October 23-November 21) – Iwasang maging mas­yadong possessive. May mga bagay at pangyayari o kaya’y mga tao na kailangan mong i-share sa iba. ‘Wag mong angkinin ang mga kaibigan mo upang hindi sila masakal sa iyo. Lucky number for today: 16

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Masyadong maigsi ang buhay para magpokus sa iniisip ng mga tao sa iyo. Gawin ang nais mo nang hindi nag-iisip ng reaksyon ng iba. Magpakatotoo sa sarili. Lucky number for today: 52

CAPRICORN (December 22-January 19) – May matinding pressure ngayon. Pero ito rin ang magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon para lalong tumutok at magbuhos ng iyong siyento por siyentong effort. Lucky number for today: 32

AQUARIUS (January 20-February 18) – ‘Wag kaawaan ang sa­rili. Maraming bagay ang dapat ipagpasalamat. Mas magpokus ka sa mga biyaya kaysa sa mga problemang dumarating. Lucky number for today: 8

PISCES (February 19-March 20) – Kaila­ngan mong magpakumbaba sa mga nagmamahal sa ‘yo. Walang mararating ang pagiging matigas ang ulo. Matutong lumingon sa mga taong laging andiyan para sa iyo. Lucky number for today: 13

ARIES (March 21-April 19) – Marami kang iniisip na gawin pero hindi ito maisasakatuparan kung puro plano ka lamang. Mag-uumpisa na ang iyong kaabalahan hanggang sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 1

TAURUS (April 20-May 20) – Ang tanging solus­yon sa anumang nakagugulo sa isip mo ay ang maging tapat sa mahal mo sa buhay at maging sa mga kaibigan. Matutulu­ngan ka nila sa iyong pinagdadaanan. Lucky number for today: 6

GEMINI (May 21-June 20) – Mara­ming nagsasabi sa’yo ng mga dapat at hindi dapat gawin. ‘Wag mo silang pakinggan at sundin ang nais mo. Kung buhay mo ang nakasalalay, dapat manatili sa iyo ang kontrol. Lucky number for today: 45

CANCER (June 21-July 22) – Alamin ang imahinasyon sa katotohanan nang maiwasang mapahamak. Hindi lahat ng inaakala mo ay totoo. Minsan ay binubulag lamang tayo ng ilus­yon. Lucky number for today: 32

LEO (July 23-August 22) – Lumabas at magli­bang. Makakatulong ito sa iyo para ganap na marelaks ang isip. Mas marami kang mabubuong bagong ideya kapag hindi ka nape-pressure. Lucky number for today: 2

VIRGO (August 23- September 22) – Hindi isang karera ang buhay, sa halip ay binubuo ito ng mga karanasan. ‘Wag mong isara ang iyong opsyon sa mga bagong karanasan. Iwan muna ang iyong comfort zone dahil wala kang dapat katakutan. Lucky number for today: 39