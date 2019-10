Horoscope 10/01/2019

ARIES (March 21-April 19) – Kakaila­nganin mo munang makisayaw sa tugtog ng iba. ­Sumunod ka muna dahil hindi ka mapapakinggan kahit kumontra ka man. Makakabawi ka rin sa mga susunod na araw. Lucky number for today: 18

TAURUS (April 20-May 20) – May ilang ­taong kumbinsido na ­imposible ang mga ­plano at ­pangarap mo. Pero kung ikaw ay ­kumpiyansang kakayanin mo at may ­solidong determinasyon, walang makakapigil sa iyo. Lucky ­number for today: 3

GEMINI (May 21-June 20) – Iwasan ­munang magpaapekto sa ­kritisismong ­ibinabato sa iyo. Hindi ito ang ­tamang araw para magbalat-sibuyas. Importante pa ring buo ang ­tiwala mo sa iyong ­kakayahan. Lucky number for ­today: 16

CANCER (June 21-July 22) – Mas ­nagiging demanding ang ilang ­kapamilya. Kailangan mo nang magsakripisyo para unahin ang kanilang panga­ngailangan. ‘Wag nang pang­hinaan ng loob, dara­ting ang araw na mababaligtad naman ang sitwasyon. Lucky number for today: 21

LEO (July 23-­August 22) – Tiyakin mo muna na alam ng mga tao kung ano ang nararamdaman mo. Hindi sa ­lahat ng ­pagkakataon ay ­kailangan mong kontrolin ang iyong ­emosyon. ­Importanteng malaman ng lahat ang katotohanan. Lucky ­number for today: 47

VIRGO (August 23-September 22) – Puwede kang mapasabak sa paggastos ngayong araw na ito. Alalahanin lamang na laging nasa huli ang pagsisisi. Karamihan sa ­mabibili mo ay ­mapapatunayan ­hindi mo naman masya­dong kailangan. Lucky number for today: 8

LIBRA (September 23-October 22) – Unahin muna ang sarili ngayon at ‘wag nang ma-guilty kung nauungusan mo man ang ilang taong malapit sa iyo. May panalo, may talo at sa araw na ito lamang ang ­panalo mo. Lucky number for today: 17

SCORPIO ­(October 23-November 21) – ‘Wag masyadong padala sa ­pressure. Kailangan mong maging organisado lalo na sa pag-iiskedyul ng mga dapat mong unahin. Iwasan ding kunin ang responsibi­lidad ng iba. Lucky number for today: 2

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang taong ­nakilala mo sa isang ­pagbibiyahe ang may ­malaking ­maitutulong sa iyo ­ngayon at sa mga ­susunod na araw. ­Maaaring kakaiba ang isang ­taong bagong ­dating ­lamang sa buhay mo pero hindi ito ­dahilan para ­layuan agad siya. Lucky number for ­today: 55

CAPRICORN ­(December 22-­January 19) – Importante ­ngayon na maipakita mo sa ­lahat na meron kang tiwala sa iyong sarili at hindi ka natatakot sa anumang ­sitwasyong kinakaharap mo. Ang mga karibal mo ay tila mga buwitreng naghihintay ­lamang na makita ang iyong kahinaan. Lucky number for today: 44

AQUARIUS ­(January 20-February 18) –Punumpuno ngayon ng mga bagong ideya ang isip mo. Ang dapat lamang gawin ay magpokus sa isa o dalawang bagay at ­isantabi muna ang iba para may maumpisahan ka. Lucky number for today: 23

PISCES ­(February 19-March 20) – ‘Wag nang sayangin ang oras at energy sa mga ­aktibidad na wala namang ­idudulot na positibo sa buhay mo. Kung seryoso kang ­mabago ang iyong ­aspetong ­pinansyal, ­magpokus sa tanging kapaki-pakinabang sa iyo. Lucky number for today: 16