Horoscope 09/23/2018

ARIES (March 21-April 19) – Isang hindi inaasahang pangyayari ang posibleng magdulot ng pansamantalang pagkakalayo. May kalituhang hatid ang araw na ito at hindi papabor sa iyo ang mga desisyon ng taong mahal mo. Lawakan ang pang-unawa. Lucky number for today: 40

TAURUS (April 20-May 20) – Bantayan ang kalusugan. Gaano man kaabala sa ibang bagay tulad ng iyong career, dapat bigyang panahon ang iyong sarili. Mahirap mag-concentrate kung may mabigat ang pakiramdam. Lucky number for today: 34

GEMINI (May 21-June 20) – Marami kang natututunang bago sa isang relasyon. Kung hindi pa lubusang committed, maaaring pag-isipan na ang mas malalim na aspeto ng pagsasama. Buksan ang isip sa mga posibilidad. Lucky number for today: 22

CANCER (June 21-July 22) – Posibleng makaramdam ng pangamba sa isang pagbabagong hindi mo na mapigilan. Labanan ang takot. Makikiayon ang mga nangyayari at mare-realize mong matagal mo na itong dapat ginawa. Lucky number for today: 44

LEO (July 23-August 22) – Kung may hinahanap kang kasagutan sa isang palaisipan, magagawa mo ito ngayon nang walang kahirap-hirap. Mas batid mo kung saan ka poposisyon at papanig kung alam mo ang bawat anggulo ng mga pangyayari. Lucky number for today: 35

VIRGO (August 23- September 22) – Huwag agad husgahan ang ibang tao kung nagsasalita sila ng salungat sa inaasahan mo. Mas okey na malaman ang katotohanan kaysa manati­ling nanghuhula. Lucky number for today: 32

LIBRA (September 23-October 22) – Maari kang makaramdam ng insecurity sa isang kasamahan sa trabaho. Posibleng pag-ugatan ito ng mainitang diskusyon. Maaring isyu ang taong ito kaya iwasan na lamang pumatol. Lucky number for today: 58

SCORPIO (October 23-November 21) – Bigyang prayoridad ang aspeto ng iyong lovelife bago ang anupaman. Makapaghihintay ang iba pang obligasyon. Wala ring dapat ipangamba, tumutugma ang plano ng mahal mo sa iyong mga kagustuhan. Lucky number for today: 28

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Posibleng umikot ang araw na ito sa isang isyung pinansyal. Maaari pang madagdag ang posibilidad na pansamantalang malayo sa isang taong mahalaga sa iyo. Labanan ang stress at irelaks muna ang isip at katawan. Lucky number for today: 18

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kung patuloy na hindi magtutugma ang schedule mo at ng isang taong mahalaga sa iyo, maaaring makaramdam ng insecurities. Huwag hayaang pagmulan ito ng mga pagdududa. Maraming paraan para magkalinawan. Lucky number for today: 12

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Sesentro ang araw na ito sa mga obligasyon sa pamilya. May conflict na hatid ito dahil sumasabay sa ilang importanteng isyu. Sikaping ibalanse ang iyong panahon at atensyon. Lucky number for today: 42

PISCES (February 19-March 20) – May hindi magandang mensahe na posibleng matanggap. Hatid man nito ay matin­ding pagkadismaya, huwag panghinaan ng loob, palipasin na lamang ito at magpokus sa ibang aspeto ng buhay. Lucky number for today: 8