Horoscope 09/19/2018

ARIES (March 21-April 19) – Malaki ang maitutulong ng ilang kaibigan para malagpasan ang isang problema na tila nagpapaulit-ulit na lamang. Sa aspeto ng iyong career, may mabubuksang oportunidad para makapagbukas ng sariling negosyo. Lucky number for today: 40

TAURUS (April 20-May 20) – Sa aspeto ng iyong lovelife, linawin kung ano ang gusto mo. Wag mong hayaang manatiling nanghuhula ang iyong mahal. Sa iyong career, may karapatan kang magsalita kung sa tingin mo ay hindi naibibigay sa iyo ang tamang kompensasyon. Lucky number for today: 3

GEMINI (May 21-June20) – Magtiwala sa iyong nararamdaman lalo na kung may kinalaman ito sa usaping pampamilya. Importante rin na tanggapin mo ang iyong mga limitasyon. Hindi lahat ay kaya mong ibigay. Lucky number for today: 50

CANCER (June 21-July 22) – Importanteng maiparating mo ang tamang mensahe. Mas lamang ang aberya kung hindi ka magiging malinaw sa pakikipag-usap. Hindi rin magandang kontrolin mo ang sinuman. Lucky number for today: 16

LEO (July 23-August 22) – Mahalagang ma­ging handa ka sa lahat ng pagkakataon. Maaaring masubukan ang iyong kakayahan. Walang dapat sayanging oras. Lucky number for today: 38

VIRGO (August 23-September 22) – Isa kang fast learner. Bawat impormasyon na makuha ay magagamit mo ngayon para isulong ang isang matagal nang plano. Isang Gemini o Libra ang may malaking maitutulong sa iyo. Lucky number for today: 19

LIBRA (September 23-October 22) – Malakas ang iyong imahinasyon at mas lalo nitong pinatitingkad ang iyong creativity. Iwasan lamang na ipakita ang lahat ng hawak na baraha. Lucky number for today: 48

SCORPIO (October 23-November 21) – Bagama’t hindi ka komportable sa pakiki­pagtrabaho sa isang grupo, kailangan mo itong gawin ngayon. Mahalagang makiayon muna at sumama sa aksyon bago magpahayag ng anumang pagkontra. Lucky number for today: 53

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Importante ang pagpaplano dahil mas magiging mabilis ang iyong bawat kilos. Kung may hinahabol kang isang dream job, mahalaga ang bawat bagong natututuhan. Lucky number for today: 26

CAPRICORN (December 22-January 19) – ‘Wag makuntento sa kung anong alam mo. Kung may pagkakataong madagdagan ang iyong skills at kaalaman, gawin ito. Manatili ring low profile. Lucky number for today: 49

AQUARIUS (January­ 20-February 18) – Iwasang maging mapanghusga. May ilang taong sadyang hindi mo katulad mag-isip. Habaan pa ang pasensya at maging kalmado sa anumang pakikipag-usap. Lucky number for today: 50

PISCES (February 19-March 20) – May malaking maitutulong sa iyo ang isang Gemini o Virgo para ganap kang makapagdesisyon sa iyong mga ikinokonsiderang plano. Kung kailangan, isantabi muna ang pride. Lucky number for today: 3