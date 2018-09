Horoscope 09/18/2018

ARIES (March 21-April 19) – Pagkilala ang hanap mo na maaa­ring hindi naibibigay sa iyo ngayon. ‘Wag kapaguran ang paghanap sa mga bagong formula dahil ito ang maghahatid sa iyo ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Lucky number for today: 1

TAURUS (April 20-May 20) – Wag isiping sapat na ang iyong kakayahan. Habang lumalawak ang iyong kaalaman, mas lalong tumataas ang iyong prospects. Kung may oportunidad para mag-training, wag itong pakawalan. Lucky number for today: 10

GEMINI (May 21-June20) – Malakas ang iyong determinasyon na labanan ang ilang negatibong pananaw. Bigyan ang sarili ng reward sa bawat pagbabagong magagawa mo. Malaki ang pagkakataon na malagpasan pa ang iyong mga expectation. Lucky number for today: 35

CANCER (June 21-July 22) – Naghahanap ng atensyon ang iyong partner sa buhay. Alam mo kung paano siya mapapasaya, wag itong ipagkait. Makakapaghintay ang ilang obligasyon. Lucky number for today: 47

LEO (July 23-August 22) – May mahirap na trabahong ilalapit sa iyo. Sa halip na ubusin ang oras sa pagrereklamo at paghahanap ng negatibo, harapin na lamang ito. Ang resulta nito ang magbubukas ng daan para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Lucky number for today: 52

VIRGO (August 23-September 22) – Iwasang maging masyadong mapaghanap. Isipin mo muna kung sapat ang naibibigay mo sa iyong partner bago mo tingnan ang kanyang mga pagkukulang. May kailangang baguhin sa attitude. Lucky number for today: 36

LIBRA (September 23-October 22) – Ang iyong pamilya ang prayoridad mo sa araw na ito at sa mga susunod pa. Hindi lamang ito may kinalaman sa pananalapi kundi sa suportang emosyunal na puwede mong ibigay sa kanila. Lucky number for today: 43

SCORPIO (October 23-November 21) – Sapat na ang iyong natutuhan para maiangat ang iyong kalagayan sa buhay. Kung may nakasakit sa iyo sa nakaraan, piliin ang magpatawad kaysa pagganti. Lucky number for today: 56

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May abilidad kang sagipin at gawing kapaki-pakinabang ang basura ng iba. Ito ang maghahatid sa iyo para magkaroon ng ekstrang kita at nagiging daan para mailabas mo pa ang iyong creativity. Lucky number for today: 28

CAPRICORN (December 22-January 19) – Gawing misyon ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Talikuran na ang mga emosyunal na bagahe. Isang bagong kakilala ang matutulu­ngan mo ngayon. Lucky number for today: 37

AQUARIUS (January 20-February 18) – May maitutulong ang pakikipag-usap sa mga koneksyon na nasa gobyerno at institusyon. Wag matakot na talikuran ang mga makalumang paniniwala. Lucky number for today: 42

PISCES (February 19-March 20) – Batid mo kung ano ang mga nagbibigay ng motibasyon sa mga tao sa iyong paligid. Hindi rin maikakaila ang malaki mong impluwensya sa kanila. Bawat nagagawa mo ay mabibigyan ng sapat na pagkilala. Lucky number for today: 6