Horoscope 09/14/2018

ARIES (March 21-April 19) – Hanapan mo man ng logic ang isang emosyunal na sitwasyon, hindi ito uubra. Kapag puso na ang nag-uutos, mahirap ang kumontra. Sa aspeto ng pananalapi, unahin muna ang mga naghihintay na obligasyon. Lucky number for today: 57



TAURUS (April 20-May 20) – Malakas ang resbak kung may sinasaktan kang iba. Kung hindi ka naman interesado sa isang admirer, ‘wag nang magpaasa dahil pagmumulan lamang ito ng galit. Isang kaibigana ng may mahalagang maituturo sa iyo. Lucky number for today: 41

GEMINI (May 21-June 20) – ‘Wag magkumpiyansa na ang naiisip mong solusyon para sa isang problemang pampamilya ang maituturing na ‘the best.’ Kailangan mo ring ibukas ang iyong isip sa naiisip na solusyon ng ilang kapamilya. Mas epektibo kung lahat kayo ay nag-iisip. Lucky number for today: 38

CANCER (June 21-July 22) – Iwasang masangkot sa mga tsismis at intriga. Anumang malaman mong sikreto ay irespeto at huwag nang i-share sa iba. Mas maa-appreciate ngayon ng mga tao ang iyong pananahimik. Lucky number for today: 23

LEO (July 23-August 22) – Maaring mag-suffer ang isang relasyon kung magmamatigas ka. Maging bukas sa mga suhestyon at ideya ng iyong partner. Sa pagkakataong ito, hindi mo puwedeng igiit kung ano ang gusto mo. Lucky number for today: 40

VIRGO (August 23-September 22) – ‘Wag agad magbigay ng konklusyon na tila nagpapakitang alam mo ang lahat ng kasagutan. Merong importanteng impormasyon ang hindi mo pa hawak. May mala­king impact ito sa nangyayari. Lucky number for today: 1

LIBRA (September 23-October 22) – Mas lamang ang negatibo at kalituhan sa paligid. Kung may nagawa kang maling desisyon, dumistansya muna sa sitwasyon. Magpalamig bago isiping kung paano ka makakabawi. Lucky number for today: 22

SCORPIO (October 23-November 21) – Hindi ka komportable sa anumang ordinary. Mas lumalabas ang iyong husay kung mapangha­mon ang mga pangyayari. Tuloy-tuloy lang at ‘wag nang alalahanin ang iniisip ng iba. Lucky number for today: 8

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Kung puro trabaho at walang pahinga, mas lalo kang mahihirapang mag-isip. Bigyan ng panahon ang sarili na makapagrelaks para ma-recharge. Lucky number for today: 51

CAPRICORN (December 22-January 19) – Bagama’t sisiw lamang sa iyo ang mga nangyayari at alam mo lahat ng mga dapat gawin, hindi na ito dapat ipamukha sa ibang tao. Low profile muna. Hindi mo kailangang magpapansin dahil alam ng lahat ang iyong abilidad. Lucky number for today: 19

AQUARIUS (January 20-February 18) – Iwasang makisawsaw sa hindi mo isyu. Dagdag sakit ng ulo ang hatid nito kung maiipit ka sa sitwasyon. Kung nakikita mong hindi consistent ang isang tao sa harap mo, nangangahulugan na meron ka pang dapat alamin. Lucky number for today: 36

PISCES (February 19-March 20) – ‘Wag payagan ang mga taong nagpu-push sa iyo na gawin ang bagay na hindi mo gusto. Hindi mo naman mapapasaya ang lahat. Habang alam mong nasa tama ang ginagawa mo, manatili kung saan ka mas komportable. Lucky number for today: 8