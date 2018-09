Horoscope 09/03/2018

ARIES (March 21-April 19) – Determinado kang makuha ang atensyon ng isang taong may malakas na atraksyon. Marami namang nagbibigay ng suporta kaya hindi ka mahihirapang gawin ito. Lucky number for today: 2.

TAURUS (April 20-May 20) – Gawing espesyal ang araw na ito para sa isang kapamilya at iparamdam na sa kabila ng iyong kaabalahan ay hindi ka pa rin nakakalimot. Sa aspeto ng iyong career, kailangang lagi kang presentable lalo na kung oportunidad sa bagong trabaho ang hanap mo. Lucky number for today: 16.

GEMINI (May 21-June 20) – Marami ang nai-impress sa iyong creativity pero hindi ito nangangahulugan na kailangang libre na ang serbisyo mo. May karapatan kang tumanggap ng tamang kompensasyon kaya igiit ito sa lahat ng pagkakataon. Lucky number for today: 8.

CANCER (June 21-July 22) – May isang taong lalapit sa iyo para ialok ang isang bagong pagkakakitaan. ‘Wag palagpasin ang pagkakataong ito. Makakatulong ito para malagay sa ayos ang iyong kalaga­yang pinansiyal. Lucky number for today: 30.

LEO (July 23-August 22) – Mas maa-appreciate ngayon ang iyong mga orihinal na ideya. ‘Wag mahiyang talakayin ito dahil marami ang handang makinig. Nakikiayon ang pagkakataon sa mga ipinupursige mo. Lucky number for today: 42.

VIRGO (August 23- September 22) – Sa bawat pagdedesisyon, kailangan ng logic pero hindi rin masamang ikonsidera ang sinasabi ng puso mo. Kailangan na ring mag-move on sa isang kasunduang hindi na nagbibigay ng benepisyo para sa iyo. Lucky number for today: 20.

LIBRA (September 23-October 22) – Kailangan mo ngayong magpokus at gamitin ang oportunidad para makasanayan ang isang komplikadong bagay. May isang kaibigan ang papapel na tagapayo. Marami kang makukuhang impormasyon na magagamit mo. Lucky number for today: 17.

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung may oportunidad para makapag-training at mapag-aralan ang isang bagong kaalaman, ‘wag itong palagpasin. Magbubukas ito ng mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Lucky number for today: 30.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang tao ang mangangailangan ng iyong expertise. Dagdag na pananalapi ito para sa iyo. Maaari lamang isang kaibigan ang masagasa­an kung tatanggapin mo ito pero wala kang ibang opsyon. Lucky number for today: 7.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Nakakasanayan mo na ang maging masikreto pagdating sa nakukuha mong impormasyon. Sa pagkakataong ito, kailangan mo itong ibahagi. Unahin ang team work bago ang pansariling interes. Lucky number for today: 29.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Kailangan ng tapatang pakikipag-usap sa iyong partner. Hindi paborable ngayon ang pagiging malihim. Kailangan niyong ganap na maunawaan ang nararamdaman ng bawat isa para mas tumatag ang relasyon. Lucky number for today: 40.

PISCES (February 19-March 20) – Lumapit sa isang taong alam mong may mala­king maitutulong at maituturo sa iyo. ‘Wag na munang pairalin ang pride. Sa pagkakataong ito, paborable rin ang pakikinig kaysa pagsasalita. Lucky number for today: 42.