Horoscope 08/28/2018

ARIES (March 21-April 19) – Hindi malayong pasukin ng conflict ang isang inu­umpisahang proyekto. Importanteng mas pag-ukulan mo ito ng panahon. Maaring pagsisihan ang anumang pagmamadali. Lucky number for today: 2.

TAURUS (April 20-May 20) – Nasa iyo ang tamang kombinasyon ng ambisyon, lakas ng loob at maayos na pakikisama. Samantalahin ang pagkakataong makapagpakitang gilas. Mas makikita ng lahat ang iyong husay ngayon. Lucky number for today: 15.

GEMINI (May 21-June 20) – Mahirap bumalanse ngayon. Gaano mo man kagusto na umiwas sa tensyon pero may puwersang nanghihimasok. Ma­ging kalmado sa lahat ng pagkakataon at huwag bumaba sa lebel ng mga negatibong indibidwal. Lucky number for today: 23.

CANCER (June 21-July 22) – Mas agresibong araw ito para sa iyo. Kailangan ka ring manindigan. Iwasan lamang na maipit sa nagbabanggaang pu­wersa. Hindi makaka­tulong ang pagkampi. Lucky number for ­today: 16.

LEO (July 23-August 22) – Tiyakin na ang ipinaglalaban mo ay para sa iyo at hindi laban ng ibang tao. Matinding tensyon ang puwedeng idulot kung hindi magiging mai­ngat. Lucky number for today: 47.

VIRGO (August 23- September 22) – Agresibong araw ito pero makikita mong umaayon ang mga pangyayari sa lahat ng iyong plano. Lawakan ang pang-unawa at manatiling bukas ang opsyon sa pananaw ng iba. Lucky number for today: 36.

LIBRA (September 23-October 22) – May highlight sa romansa ang araw na ito. Isang indibidwal ang nagpapakita ng mas malalim na interes. Magandang pagkakataon ito para sa mga single at naghaha­nap ng kasuyo. Lucky number for today: 42.

SCORPIO (October 23-November 21) – Iwasang manghusga ng ibang tao. Bigyan din ng pagkakataong magpaliwanag ang isang taong malapit sa iyo. Mas paborableng pakinggan ang lahat ng panig bago bumuo ng konklusyon. Lucky number for today: 39.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Ang nakaraan mong aksyon ay posibleng umani ng negatibong komento ngayon. Magiging mapanghamon ang aspeto ng komunikasyon. Linawin ang lahat ng ipinararating na mensahe. Lucky number for today: 35.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mas mahirap para sa iyo ngayon ang umaksyon lalo’t may nararamdaman kang pagkalito. Kausapin muna ang taong concerned bago ka kumilos para makaiwas sa mas matinding aberya. Lucky number for ­today: 20.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Anumang aksyon na gagawin mo ngayon ay magkakaroon ng mala­king impact sa mga susunod na araw. Si­guraduhing ikaw ang may kontrol sa sitwasyon at hindi ang mga taong walang ginawa kundi manghimasok. Lucky number for today: 17.

PISCES (February 19-March 20) – Mas agresibo ang mood mo ngayon at madali lamang para sa iyo ang makipagtalo sa lahat. Kalmahin muna ang sarili. Hindi makakatulong ang init ng ulo. Lucky number for ­today: 29.