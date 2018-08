Horoscope 08/20/2018

ARIES (March 21-April 19) – Hindi lahat ng nangyayari sa iyo ay kailangang sabihin sa mga taong nasa paligid mo. May pagkakataong kailangan mong panatilihing pribado ang ibang bagay. May nalalapit na pagbibiyahe. Lucky number for today: 18.

TAURUS (April 20-May 20) – Dagdagan pa ang effort pagdating sa pag-aalaga sa iyong lovelife. Kailangan mo ring maging mas sensitibo at mapagpasensya pagdating sa iyong partner. Kung naghahanap pa lamang ng mamahalin, talasan ang pakiramdam dahil merong isang taong matagal nang nagpapapansin. Lucky number for today: 3.

GEMINI (May 21-June 20) – Makulay ang mga planong naglalaro sa iyong isip pero kailangan muna nito ng solidong pundasyon. Makakatulong ang opinyon ng mga taong pinagkakatiwalaan para ganap itong magkaroon ng katuparan. Lucky number for today: 1.

CANCER (June 21-July 22) – Iniisip ng ibang tao na masyado mong pinahihirapan ang iyong sarili dahil sa mga disiplina at restriksyong ipinatutupad. ‘Wag munang pakinggan ang mga kumokontra, kumilos kung saan ka mas komportable. Lucky number for today: 37.

LEO (July 23-August 22) – May mahirap na desisyon na kailangang pagdaanan. Sa pagkakataong ito, sundin kung ano ang idinidikta ng puso mo at hindi ka malilihis. Piliin din kung ano ang pinakamalapit sa katotohanan. Lucky number for today: 38.

VIRGO (August 23-September 22) – Maaaring nami-mis­interpret ng ibang tao ang iyong matibay na paninindigan at determinasyon. Pero alalahaning hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Sa aspeto ng iyong lovelife, nangangailangan ng dagdag na atensyon ang iyong mahal. Lucky number for today: 42.

LIBRA (September 23-October 22) – Itanong sa iyong sarili kung hanggang saan ang iyong kayang gawin para ipaglaban ang iyong nararamdaman. Balansehin ito sa mas makatotohanan at hindi pag-iilusyon lamang. Hindi paborable ang padalos-dalos na pagde­desisyon. Lucky number for today: 44.

SCORPIO (October 23-November 21) – Malakas ang kaway ng tukso para sumubok sa mga bagong karanasan. Bago sumabak, alalahanin muna kung ano ang puwedeng maging kabayaran. Ang panandaliang saya ay maaaring may pangmatagalang epekto. Lucky number for today: 29.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May mga pagkaantala na puwedeng mangyari sa aspeto ng iyong lovelife. Bago maubusan ng pasensya, alalahaning makatutulong ang pagkakataong ito para makapag-isip nang husto. Kapit lang, parating na ang mga hinihintay mong resulta. Lucky number for today: 46.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Posibleng hindi makaiwas sa isang komprontasyon at may kinalaman ito sa iyong lovelife. Pairalin ang pasensya at lawakan pa ang pang-unawa. Hindi mo maririnig ang katotohanan kung uunahan ito ng init ng ulo. Lucky number for today: 20.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Sa araw na ito, isa sa mga plano mo ang malilihis ng direksyon. ‘Wag na lamang kumontra dahil matutumbok din nito ang tina-target mo. Hindi man direkta, makakarating ka rin sa gusto mong destinasyon. Lucky number for today: 20.

PISCES (February 19-March 20) – Ilang ­restriksyon ang hindi mo na dapat kontrahin dahil mas malaki ang ibibigay nitong benepisyo sa iyo taliwas sa inaasahan mo. Ang mga katanu­ngan ay hindi masasagot kung mananatili kang tahimik. Kailangan mong iparinig ang boses mo sa taong kinauukulan. Lucky ­number for today: 15.