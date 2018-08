Horoscope 08/16/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mahirap ipaliwanag ang iyong ipinupunto kung ipagpipilitan mo ang panig mo. Kailangang balansehin din ang pagkikipag-usap at ikonsidera ang damdamin­ ng taong kaharap. Maging mas sensitibo sa kanyang pinagdaraanan. Lucky number for today: 33

TAURUS (April 20-May 20) – Isang dating ibinasurang posibilidad ang magbibigay sa iyo ngayon ng inspirasyon. Muli itong ikonsidera at hindi ka mabibigo sa magiging resulta. Magiging inspirasyon ka rin sa ibang tao. Lucky number for today: 28

GEMINI (May 21-June 20) – Pagsikapang malagpasan lahat ng hadlang na tila sad­yang inilalagay sa iyong daan. Isang taong malapit sa iyo ang tila nagi­ging pabigat. Sa kasalukuyan, wala kang ibang opsyon kundi ang patuloy na makisama. Lucky number for today: 36

CANCER (June 21-July 22) – Mas mara­ming katanungan kaysa makukuhang kasagutan sa araw na ito. Manati­ling positibo dahil ang isang ideyang inakala­ mong hanggang pangarap­ lamang ay nagkakaroon ng linaw at may posibilidad na ma­ging abot-kamay. Lucky number for today: 46

LEO (July 23-August 22) – Kailangang ikaw ang gumawa ng inisya­tibo ngayong araw na ito lalo na kung naiinip ka na sa pag-aksyon ng iba. Walang masyadong oposisyon sa paligid kaya mas malaki ang pagkakataon na magpakitang gilas. Lucky number for today: 39

VIRGO (August 23-September 22) – Gaano man katindi ang drama sa isang sitwasyon, hindi ito lisensya para makipagdramahan. Manatiling kalmado at magpaka-propesyunal sa bawat pakikipag-usap. Ang bawat sagot mo ay mag-iiwan ng malaking implikasyon. Lucky number for today: 37

LIBRA (September 23-October 22) – Sigurahing tama ang mga binibigyan mo ng prayoridad. Pag-isipan kung ano ang halaga ng bawat isa. May mga planong dapat munang­ isantabi. ‘Wag katakutan­ ang posibleng pag-atras­ muna sa ilang plano. Lucky number for today: 42

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung patuloy kang magpopokus sa mga kakulangan, hindi mo makikita ang halaga ng mga bagay o tao na nasa iyong harapan. Marami kang blessings na natatanggap, iwasang balewalain ang mga ito dahil lamang sa pagha­hanap sa isang bagay na wala sa iyo. Lucky number for today: 34

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Kontrolin muna ang excitement lalo na sa isang proyektong mas mataas sa iyong ekspektasyon. May kailangan ka munang paghandaan at lagpasan. Magpokus muna sa mga bagay na halos abot-kamay na lang. Lucky number for today: 46

CAPRICORN (December 22-January 19) – Ang depenisyon mo ng perpekto ay maaaring kaiba sa iba. Siguraduhing hindi ka nabubulagan lamang sa isang ilusyon. Maging mas realistiko. Lucky number for today: 36

AQUARIUS (January 20-February 18) – Pampatanggal stress ang hatid ng isang bagong inspirasyon. May pagkakataon nga­yon na kailangan mo ring ipagtanggol ang iyong paniniwala. Sa isang paulit-ulit na problema, kailangan mo na ng bagong approach. Lucky number for today: 58

PISCES (February 19-March 20) – Posibleng may nararamdaman kang guilt feelings dahil hindi mo magawa ang isang naipangako. Doblehin pa ang effort para gawin ito. Saka lamang mabubura ang mabigat na feeling kapag na-achieve mo ang lahat. Lucky number for today: 27