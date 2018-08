Horoscope 08/08/2018

ARIES (March 21-April 19) – Isa sa iyong mga plano ang nangangailangan ng kolaborasyon. Kaila­ngan mo ang mga ideya ng iyong partner upang mas mapadali ang lahat. Lucky number for today: 16.

TAURUS (April 20-May 20) – Mahirap para sa iyo ang kumawala sa mga nakasanayan at sumunod sa mga restriksyon. May sistema ka nang sinusunod at kailangan mo itong maipaliwanag sa iba para ganap ka nilang mauna­waan. Lucky number for today: 33.

GEMINI (May 21-June 20) – Isang seryo­song isyu ang kaila­ngan mong pagdaanan ngayon. Nasa disiplina sa sarili ang susi sa pagkakataong ito. ‘Wag munang patangay sa mga distraksyon. Lucky number for today: 55.

CANCER (June 21-July 22) – Kung ang ibang tao ay nagkakandahirap para makuha ang kanilang mga tinatarget, mistulang madali lamang sa iyo ang lahat. Gayunpaman, hindi pa rin dapat magrelaks. Lucky number for today: 41.

LEO (July 23-August 22) – ‘Wag makihalo sa pagpapanik na nililikha ng ibang tao. Madaling maagaw ang iyong pokus kaya kailangan mo ng ibayong konsentrasyon. Lumayo muna sa mga nagpapagulo sa buhay mo. Lucky number for today: 6.

VIRGO (August 23-September 22) – ­Gustuhin mo mang makuha ang pagkilala sa mga ­effort na ibinubuhos mo, magiging mas mailap ito ngayon. Dagdagan pa ang pasensya at maghintay pa ng ilang araw. Lucky number for today: 50.

LIBRA (September 23-October 22) – Marami ang nakakapansin sa iyo ngayon at nagbibigay ng appreciation. Dagdag ding inspirasyon kung isa sa mga ito ay ang taong nagpapasaya sa araw mo. Lucky ­number for today: 9.

SCORPIO (October 23-November 21) – Balansehin kung alin ang ilusyon at totoo. Kailangan mong ma­ging realistic para hindi masaktan. Iwasan ding maging masyadong emosyunal. Lucky number for today: 40.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Masyado nang nakakabigat ang responsibilidad na hindi naman dapat sa iyo. ‘Wag nang pairalin ang pride dahil kailangan mo rin ng kaalalay. Lucky number for today: 2.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Maamo ngayon ang dating ng suwerte. Pagdating sa iyong lovelife at career, magiging positibo ang mga resultang para­ting. Lucky number for today: 13.

AQUARIUS (January 20-February 18) – May pagkakataong kailangang magtiwala kahit wala pang pruweba. Kailangan mo lamang maghintay at makikita mong nasa tamang direksyon ka nang ibigay mo ang iyong pagtitiwala. Lucky number for today: 49

PISCES (February 19-March 20) – Alam mo kung ano ang gusto mo at alam mo rin kung ano ang gusto mong sabihin sa isang particular na indibidwal. Ang kaila­ngan mo lamang ay ­sapat na lakas ng loob para magsalita. Lucky number for today: 37.