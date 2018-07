Horoscope 08/07/2018

ARIES (March 21-April 19) – Kahit maliit na effort lang, kaya mong makumbinsi kahit sino ngayon. Magpokus lamang sa tina-target mo at hindi ka mabibigo sa resulta. Lucky number for today: 49.

TAURUS (April 20-May 20) – Kailangan mo munang dumistansya sa anumang uri ng drama at distraksyon. Mas paborable rin na magsarili muna sa mga ginagawa mo. Lukcy number for today: 14.

GEMINI (May 21-June 20) – Mara­ming humahanga sa iyong positivity na ipinakikita sa araw na ito. Ituloy-tuloy lamang at umiwas sa mga intriga at tensyon. Lucky number for today: 48.

CANCER (June 21-July 22) – Medyo kakailanganin mong maghigpit ng sinturon ngayon. Kung hindi pag-iingatan, magkakaroon ng ma­laking isyu sa panana­lapi. Lucky number for today: 17.

LEO (July 23-August 22) – Mas ma­tindi ngayon ang pressure na magawa mo ang mga kaila­ngang gawin alinsunod sa schedule. ‘Di ka muna puwedeng magrelaks dahil may mga importanteng taong nagmamasid sa bawat galaw mo. Lucky number for today: 10.

VIRGO (August 23-September 22) – Marami kang talento subalit sa katagalan ay nakakalimutan mo na ang iba. Makakatulong sa iyo kung gagamitin ang ilan dito. Lucky number for today: 27.

LIBRA (September 23-October 22) – Mas matatagalan ka pa kung pag-aaksayahan ng oras ang pagpapaliwanag ng bawat gagawin. Kumilos na lamang muna. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. Lucky number for today: 26.

SCORPIO (October 23-November 21) – Hindi mo kailangang manati­ling nakatuntong sa numero. Sabihin ang iyong opinyon. Ikaw lamang ang mahihirapan kung patuloy kang magkukunwari. Lucky number for today: 47.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Maaaring kailanganin mo ngayong pumasok sa isang kompromiso. Bagama’t gusto mong ikaw ang masunod, kailangan mo ring ikonsidera ang damdamin ng mahal mo. Lucky number for today: 8.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Pakiramdam mo ay gusto mong bumalik sa isang nakaraan. ‘Wag sayangin ang oras sa ganitong pag-iisip. Move on, dara­ting muli ang pagmumulan ng iyong kaligaya­han. Lucky number for today: 36.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Huwag masyadong maliitin ang mga magagawa mo. Masyado kang nakukumbinsi sa negatibong pananaw ng karibal mo. Lucky number for today: 25.

PISCES (February 19-March 20) – Maging mas realistic pagdating sa bawat plano. May pagkaka­taong hindi maiiwasan ang aberya. May mga bagay na dapat ikonsidera. Lucky number for today: 54.