Horoscope 08/04/2018

ARIES (March 21-April 19) – Kahit may nakikita ka nang mga sensyales na para­ting na ang tagumpay na hinihintay mo sa iyong career, may pag-aalinlangan kang nararamdaman kung nasa tamang direksyon ka pa rin. Maging flexible sa mga plano, hindi lahat ay masusunod. Lucky number for today: 21

TAURUS (April 20-May 20) – Malalim na ang koneksyon mo sa mga importanteng tao sa paligid mo. Posible lamang na nakakaramdam ka ng pressure dahil mistulang kailangan mo silang sundin sa bawat oras. Lucky number for today: 44

GEMINI (May 21-June 20) – Kailangan mong magtakda ng limitasyon. Hindi lamang sa ibang tao kundi lalo na sa sarili mo. ‘Wag masyadong magpadala sa pressure. Magrelaks paminsan-minsan. Lucky number for today: 3

CANCER (June 21-July 22) – Self-control ang kailangan mo ngayon. Hindi paborableng magpadala sa init ng ulo. Mas dapat ding piliin ngayon ang mga pamilyar at nakagawian. Iwas muna sa mga hindi mo nakasanayan. Hindi ito ang tamang pagkakataon para makipagsapalaran. Lucky number for today: 57

LEO (July 23-August 22) – Ikaw ang pinakamatinding kritiko ng sarili mo sa pagkakataong ito. Kung hindi mo nagugustuhan ang isang aspeto ng iyong karakter, may pagkakataon pa para gumawa ng adjustment. Gamitin ang bawat natututuhan. Lucky number for today: 31

VIRGO (August 23-September 22) – Hindi ka magkukulang ngayon sa pagmamahal at suporta. May isa o da­lawang taong parehong ibinibigay ito sa iyo. Kung wala pang malalim ng koneksyon sa mga taong ito, tingnan kung ano ang kanilang motibo. Maaring isa sa kanila ang may espesyal nang nararamdaman. Lucky number for today: 6

LIBRA (September 23-October 22) – Gustuhin mo man na palaging tapatan ang pag-uusapan, may pagkakataong hindi maiiwasan ang paglilihim. Unawain na lamang na maaaring hindi pa handang magsabi ng lahat-lahat ang taong kaharap mo. Lucky number for today: 38

SCORPIO (October 23-November 21) – ‘Wag agad magbigay ng konklusyon kung hindi ka pa sigurado sa iniisip mo. Hindi masamang magmasid muna at magtanong-tanong. Hindi rin masamang ikonsidera ang payo ng ibang mas nakakaalam. Lucky number for today: 26

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Hindi dapat maapektuhan ng iyong nakaraan kung ano ang dapat mong gawin nga­yon. Sundin kung ano ang inaakala mong tama at makatotohanan. Lucky number for today: 50

CAPRICORN (December 22-January 19) – May hatid na excitement ang paghahabol sa isang tila unattainable. Magtiwala sa sariling kakayahan pero iwasan namang maging­ sobrang desperado. Ilagay lamang sa balanse ang lahat at ma­ging handa sa anumang ibubunga nito. Lucky number for today: 52

AQUARIUS (January 20-February 18) – Mas marami ngayon ang makakakita kung gaano ka karebelde. Mas mahirap para sa iyo ngayon ang sumunod sa mga restriksyon at maging sa mga tradisyon. Mas may hatid na kasiyahan ang pagsalungat. Lucky number for today: 4

PISCES (February 19-March 20) – Kung ganap na bubuksan ang iyong isip sa lahat ng posibilidad, saka lamang magkakaroon ng transpormasyon sa iyong buhay. Mas malakas­ din ngayon ang taglay mong karisma kaysa karaniwan. Lucky number for today: 36