Horoscope 08/01/2018

ARIES (March 21-April 19) – Isang sitwasyon ang mapapasukan ng komplikasyon. Hindi ito dapat maging dahilan para mawala ka sa iyong momentum. Nangangahulugan lamang ito na anumang sinimulan mo ay nagpapakita ng progreso. Lucky number for today: 44.

TAURUS (April 20-May 20) – Iwasan munang pagdudahan ang bawat pangyayari. Makabubuting mag-enjoy lamang lalo’t bawat sitwasyon ay nagpapasigla sa iyo. Kung may kinalaman ito sa iyong lovelife, deserve mo ang bagong inspirasyon. Lucky number for today: 18.

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi masamang igiit­ ang iyong opinyon pero kailangang idaan ito sa kalmadong paraan. Magdahan-dahan at iwasang maging emosyunal lalo na kung hindi mo mas­yadong kabisado ang ugali ng taong kailangan mong kausapin. Lucky number for today: 27.

CANCER (June 21-July 22) – Isang sitwasyon ang mas flexible kaysa inaakala mo. Kung iginigiit ng taong kaharap mo ang sistemang gusto niya, may paraan para maging angkop din ito sa sistemang gusto mo. Lucky number for today: 48.

LEO (July 23-August 22) – Mas malinaw na sa iyo ngayon kung ano ang estado ng iyong relasyon sa isang partikular na indibidwal. Maaaring inilagay mo siya sa isang pedestal na higit pa sa kung anong deserved niya. May pagkakataon pa namang isalba ang inyong magandang samahan. Lucky number for today: 16.

VIRGO (August 23- September 22) – Medyo nauubusan ka ng pasensiya sa isang tao pero kailangan mo pa ring ibigay ang kooperasyon mo sa kanya. May kinalaman ito sa pagkakasalungat ng inyong mga ideya at pana­naw. ‘Wag magpokus sa inyong pagkakaiba sa halip ay magpokus muna sa mga bagay na pinagkakasunduan ninyo. Lucky number for today: 20.

LIBRA (September 23- October 22) – Pakiramdam mo ay hindi nagiging ideal ang isang sitwasyon. Pero alalahaning mahirap namang makakuha ng perfection. Respetuhin ang limitasyon ng mga taong nasa paligid mo para makaiwas sa tensiyon. Lucky number for today: 20.

SCORPIO (October 23-November 21) – Hindi masamang maki­pagkompromiso sa isang sitwasyon. Mas may makukuhang progreso sa isang naumpisahan kung matututong mag-adjust. Hindi lahat ay kailangang ituring na black and white. Minsan kailangan mong magbigay. Lucky number for today: 24.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Kung walang kusa ang mga taong katrabaho mo, hindi puwedeng makigaya sa kanila. Walang marara­ting ang pinagsisikapan mo kung habang panahon mo silang hihintaying kumilos. Sa pagkakataong ito, ma­una ka na at tiyak na magsusunuran ang iba. Lucky number for today: 11.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi lahat ng naririnig at nakikita ay katotohanan. May paraan para alamin kung ano ang totoo at ano ang pakitang tao lamang. Maging mas mapagmasid. Lucky number for today: 27.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Pagdating sa lovelife, masasabing may hatid na magic ang araw na ito. Kung single ka pa at wala pang commitment, bagong romansa ang hatid nito. Pero kung meron ka nang partner, makabubuting dumistansya sa tukso. Lucky number for today: 10.

PISCES (February 19-March 20) – Sa araw na ito, hindi masamang pagbigyan ang nararamdaman. Wala ka mang napagplanuhan, hindi masamang makiayon sa mga nangyayari. May hatid itong kasiyahan sa puso. Lucky number for today: 40.