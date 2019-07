Horoscope 07/24/19

ARIES (March 21-April 19) – May pagtatalo sa ideya mo at ng iyong mahal. Palagpasin na lamang ito at mas bigyan ng timbang ang masasaya ninyong pinagsamahan. Lucky number for today: 47

TAURUS (April 20-May 20) – Pagbigyan ang kagustuhang ma-ging adventurous. Isang bagong interes ang hahatak ng iyong atensyon. Mas ganado kang umaksyon kung inspirado ka sa ginagawa mo. Lucky number for today: 6

GEMINI (May 21-June20) – Nakatutok ang iyong pokus sa takbo ng iyong lovelife, pera at isyung legal. Hindi masamang isangguni sa iyong partner ang mga gumugulo sa iyong isip. Lucky number for today: 31

CANCER (June 21-July 22) – Bigyan ng atensyon ang mga naririnig. May matutu-nan ka na magagamit mo sa iyong ipinupursige. May pagkakataong mas makakatulong sa iyo ang ideya ng ibang tao. Lucky number for today: 5

LEO (July 23-August 22) – May kalituhan sa paligid at ikaw ang inaasahan para ayusin ito. May potensyal ang araw na ito na maging madrama. Kalmahin muna ang sarili at wag makisabay sa emosyon ng taong kaharap mo. Lucky number for today: 45

VIRGO (August 23-September 22) – Maaring routine na lamang para sa iyo ang takbo ng araw na ito pero ang gabi ay kailangang ituon sa iyong lovelife. Bigyan ng espesyal na atensyon ang iyong partner na matagal mo na ring nakakaligtaan. Lucky number for today: 11

LIBRA (September 23-October 22) – Isang sorpresang pagkikita ang muling magpapakulay ng iyong buhay. Ibabalik nito ang iyong kabataan. Enjoy mo lamang muna ito pero hindi ito magtatagal. Lucky number for today: 12

SCORPIO (October 23-November 21) – May kalituhan ngayon pagdating sa aspeto ng komunikasyon. May pagtatalo rin sa sarili kung dapat ka bang magtrabaho o unahin muna ang pagsasaya. Lucky number for today: 22

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May hatid na kilig sa aspeto ng romansa lalo na sa mga wala pang seryosong commitment. Madali lamang sabihin ngayon ang anumang nais mo kaya samantalahin ang pagkakataon. Lucky number for today: 13

CAPRICORN (December 22-January 19) – May excitement na idudulot ang mga posi-bilidad sa iyong harapan. Dagdag kulay din sa araw na ito ang isang bagong kakilala at ang posibilidad ng isang bagong romansa. Lucky number for today: 9

AQUARIUS (January 20-February 18) – Pinapaboran sa araw na ito ang malalim na sha-ring. Kung meron mga sikretong gustong i-share sa iyong partner sa buhay, ngayon ang magandang pagkakataon. Mas madali mong makukuha ang kooperasyon ng iyong mahal. Lucky number for today: 6

PISCES (February 19-March 20) – Nasa tamang direksyon ka pagdating sa negosyo at romansa. Nasa iyo ang abilidad para makuha ang mga target mo sa buhay. Lucky number for today: 9