Horoscope 07/21/2018

ARIES (March 21-April 19) – ‘Wag sumuko kahit pakiramdam mo ay mauuwi sa wala ang isang magandang ideya o mga plano. Pansamantala lamang ang aberya. Isang kapamilya ang magiging susi para magtuloy-tuloy ang lahat. Lucky number for today: 53

TAURUS (April 20-May 20) – Piliting bigyan ng panahon ang sarili na makapagrelaks ngayong weekend. Hindi mawawala ang work pressure pero kailangang maipahinga ang isip kahit isang araw lamang. Isama ang iyong mahal sa mga plano mo. Lucky number for today: 30

GEMINI (May 21-June 20) – Kung pagbibigyan ang nararamdamang kuryosidad, mas malayo ang iyong mararating sa araw na ito. Pagbigyan ang kagustuhang makapag-explore sa mga lugar na hindi mo pa nararating at mga aktibidad na hindi mo pa nararanasan. Lucky number for today: 11

CANCER (June 21-July 22) – Nasa komunikasyon ang susi para mas marami kang malaman sa isang taong bago mo pa lamang nakilala. Malaki ang maitutulong sa iyo ng mga impormasyong makukuha mo sa mga susunod na pagkakataon. Lucky number for today: 20

LEO (July 23-August 22) – Nasa iyo ang opsyon kung dapat ngang palakihin ang isang isyu sa relasyon o matutong magpatawad. Kung masyadong maliit na bagay, huwag nang pairalin ang pride para mas maging masaya ang mga susunod na araw. Lucky number for today: 42

VIRGO (August 23- September 22) – Isang aksyon ng iyong mahal ang magdudulot sa iyo ng kalituhan. Sa halip na manati­ling nanghuhula, kausapin siya at alamin kung ano ang kanyang motibo. Ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Lucky number for today: 13

LIBRA (September 23- October 22) – Isa sa mga tao sa paligid mo ang may napakataas na paniniwala sa kakayahan mo. Hindi ito lisensya para magpa-easy-easy. Sa halip, dapat mas lalo pang ipakitang karapat-dapat ka sa kanyang admirasyon. Lucky number for today: 50

SCORPIO (October 23- November 21) – Isang pangyayari ang magpapaalala sa iyo kung gaano kalaki ang benepisyong naibibigay ng ilang kaibigan. Ipakita mong naa-appreciate mo ang kanilang ibinubuhos na effort hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa gawa. Lucky number for today: 27

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – May pagkakataong hindi mo kailangan ng distraksyon. Pero sa araw na ito, hindi masamang pagbigyan ang inilalapit ng mga kaibigan. Kailangan mo ring maipahinga ang isip sa mga seryosong bagay. Lucky number for today: 38

CAPRICORN (December 22-January 19) – Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maitatago mo na may gumugulo sa iyo. Sa halip na magpakitang matatag ka sa lahat ng oras, ipakita mo sa iyong mahal kailangan mo ang kanyang pag-alalay. Lucky number for today: 2

AQUARIUS (January 20-February 18) – Hindi agad makukuha ang interes ng iba sa isang ipinupursige mo. Pero hindi ito dahilan para umatras agad. Kaya mong patunayan sa ibang tao na uubra ang mga plano mo. Lucky number for today: 17

PISCES (February 19-March 20) – Kung dati ay nagagawa mo pang umiwas sa isang gawain na mabigat sa kalooban mo, ngayon ay wala ka nang ibang opsyon. Sa halip na patuloy magmatigas, tanggapin ito bilang hamon sa iyong kakayahan. Mapapatunayan mong wala kang dapat ikatakot. Lucky number for today: 44