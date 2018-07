Horoscope 07/15/2018

ARIES (March 21-April 19) – Walang pinipili ang pakikisama, ordinaryo man o espesyal na tao. Malaki ang magagawa mo para gawing positibo ang pananaw sa buhay ng isang na­ngangailangan. Lucky number for today: 38

TAURUS (April 20-May 20) – Ngayon at sa mga susunod na araw, ang mga taong nakapaligid sa iyo ay magkakaroon ng mabigat na papel para sa isinusulong mong goals na may kinalaman sa usapin sa pag-ibig. Ilan sa mga taong ito ay naghihintay lamang ng iyong go signal kung paano ka matutulu­ngan. Lucky number for today: 5

GEMINI (May 21-June 20) – Mas nakikita mo ngayon ang kamalian ng iba. Sa halip na dedmahin ang kanilang kamalian, bigyan sila ng panahon ang pagpapaliwanag sa kanila para maging madali ang trabaho ng lahat. Lucky number for today: 33

CANCER (June 21-July 22) – Kung maipapaliwanag mo nang maayos, mara­ming makikiayon sa isang plano mo na may kinalaman sa iyong lovelife. Gayunpaman, mas makabubuting mapakinggan din ang ibang panig bago igiit ang gusto mo. Lucky number for today: 19

LEO (July 23-August 22) – Magiging mas malinaw sa iyo na may isang mahalagang oportunidad ang pinalagpas mo. Sa halip na ubusin ang oras sa pagsisisi, kailangang tanggapin ito at ma­ging mas mapagmasid na lamang sa hinaharap. Lucky number for today: 2

VIRGO (August 23-September 22) – Mas nagiging­ predictable ang mga pangyayari. Dito maaaring pagmulan ang pagkabagot. Hindi masamang sumubok sa mga hindi pa nasusubukan. Lucky number for today: 11

LIBRA (September 23-October 22) – Malalagay ka ngayon sa mistulang crossroad kung saan kakaila­nganin mong piliin kung saan direksyon ka patungo. Pakinggan din ang opinyon ng iba na may mas malawak na karanasan kesa sa iyo. Lucky number for today: 55

SCORPIO (October 23-November 21) – Sa isang sensitibong isyu, matindi ang opinyon mo. Pero iwasang umabot sa samaan ng loob ang pagdedepensa sa iyong pananaw. Kalma lamang. Lucky number for today: 32

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – ‘Wag patangay sa bugso ng galit. Lawakan ang pang-unawa. Mas lalong mahirap magtrabaho kung may bigat sa puso. Lucky number for today: 35

CAPRICORN (December 22-January 19) – Kaya mo ring maghatid ng saya sa isang grupo. Ipakita sa ibang tao na hindi puro seryoso ang kaya mong ipakita. Mas maraming makukuhang kaibigan kung magrerelaks paminsan-minsan. Lucky number for today: 51

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Hindi ka masyadong inspirado sa nangyayari sa kasalukuyan. Subalit hindi ito dahilan para sumuko. Maghintay ng tamang pagkakataon at mu­ling babalik ang sigla. Lucky number for today: 34

PISCES (February­ 19-March 20) – Hindi lamang love interest ang puwedeng pagmulan ng inspirasyon kundi pati mga kaibigan. Hindi masamang magsabi ng iyong mga saloobin sa mga pinagtitiwalaan. Lucky number for today: 9