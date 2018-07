Horoscope 07/14/2018

ARIES (March 21-April 19) – Mas mataas ngayon ang kumpiyansa mo sa sarili. Sa gitna ng atensyong matatanggap mo, isa sa mga kaharap mo ang hindi masaya. Posibleng may pagseselos at inggit na sangkot dito. Lucky number for today: 2

TAURUS (April 20-May 20) – Tiyaking meron kang financial security. Hindi puwedeng iasa na lamang sa pakikipagsapalaran ang lahat. Kailangan mong pagplanuhan nang husto ang iyong aspetong pinansyal. Lucky number for today: 24

GEMINI (May 21-June 20) – Bagama’t hindi eksaktong ‘red light’ na tuluyang magpapatigil sa iyong mga plano, makakatanggap ka ngayon ng yellow signal. Standby muna at maghintay ng tamang tiyempo. ‘Wag mangamba kaya mong makuha ang hanap mong go signal. Lucky number for today: 6

CANCER (June 21-July 22) – Madali kang maapektuhan ng kahit anong distraksyon. Doblehin ang pag-iingat dahil kailangan ng ibayong pokus ang isa sa iyong mga ginagawa. Walang puwang ang pagkakamali ngayon. Lucky number for today: 52

LEO (July 23-August 22) – Sa araw na ito, hindi mahirap para sa iyo ang makahatak ng bagong admirers. Ang tanong lamang ay kulang may panahon ka pa tugunan ang kanilang pahiwatig. Lucky number for today: 28

VIRGO (August 23-September 22) – Pag-isipang mabuti kung sino ang dapat mong pagtiwalaan. Kung hindi mag-iingat ngayon, maaari kang malagay sa alanganing sitwasyon dahil sa taong may pailalim na motibo. Lucky number for today: 50

LIBRA (September 23-October 22) – Kahit gaano kaganda ang payo na ibinibigay sa iyo, mas gusto mong sundin ang sarili mo. Hindi naman ito masama pero kaila­ngan pa ring ikonsidera ang pananaw ng iba para matiyak na walang aberyang makakalusot. Lucky number for today: 3

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung naghihintay ka ng paghingi ng paumanhin ng isa o dalawang tao sa paligid mo, matatagalan pa ang paghihintay mo. Sa halip na magpokus sa nangyari, gawin na lamang ang kaila­ngang adjustment. ‘Wag magsayang ng panahon. Lucky number for today: 45

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Mabubuksan ang isang oportunidad kung saan makikita mong mas maa-appreciate ang mga effort mo ng ibang tao. Kung isang malaking pagbabago ang idudulot nito, kailangan mong timbangin ang lahat ng posibleng mangyari. Lucky number for today: 26

CAPRICORN (December 22-January 19) – ‘Wag munang pakinggan ang sinasabi ng ibang tao kung kaya mo o hindi mo kayang gawin ang isang trabaho. Ikaw ang higit na makakasukat sa kakayahan mo. Lucky number for today: 10

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Slow down muna. Masasayang ang lahat ng effort na ibubuhos mo kung magmamadali. Mas makikita ang mga posibleng aberya kung magdadahan-dahan muna. ‘Wag pahirapan ang sarili. Lucky number for today: 2

PISCES (February 19-March 20) – Alam mong kaya mo pero dapat hindi lamang ito ipakita sa salita kundi higit sa aksyon. Tuparin ang mga naipangako upang hindi masira ang iyong reputasyon. Lucky number for today: 48