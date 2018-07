Horoscope 07/11/2018

ARIES (March 21-April 19) – Kahit marami kang blessings sa buhay, meron ka pa ring nararamdamang kakulangan. Sa gitna ng nagaganap sa kasalukuyan, mas pag-ukulan ng pansin ang malayong hinaharap. Lucky number for today: 26.

TAURUS (April 20-May 20) – Sapat ang iyong kakayahan at kaalaman para ibahagi sa ibang tao. ‘Wag ipagdamot ang iyong kaalaman, marami kang matutulungan. Lucky number for today: 34.

GEMINI (May 21-June 20) – Mas komportable ka ngayon na pag-usapan ang mga seryosong bagay. Lumayo muna sa mga taong libangan na ang pakikipagtsismisan. Wala itong idudulot na benepisyo. Lucky number for today: 47.

CANCER (June 21-July 22) – Mas magiging mabilis ngayon ang takbo ng mga pangyayari. Kaila­ngan mong mag-adjust kung ayaw mong mapag-iwanan. Lucky number for today: 54.

LEO (July 23-August 22) – May bagong oportunidad para mapagbuti pa ang iyong career. Posibleng kakailanganin mong pumili. Kung hindi sigurado sa desisyon, hindi masamang mag-ekspe­rimento muna. Lucky number for today: 5.

VIRGO (August 23-September 22) – Hindi ka mauubusan ngayon ng ideya. Marami ang nagugulat sa bilis mong mag-isip. Sa aspeto ng pakikipagrelasyon, isang kapamilya ang mangangailangan ng iyong atensyon. Lucky number for today: 21.

LIBRA (September 23-October 22) – Pagdating sa inspirasyon, hindi ka mauubusan ngayong araw na ito. Gustuhin mo man na ibuhos ang atensyon sa bagong atraksyong ito, maraming distraksyon. Lucky number for today: 24.

SCORPIO (October 23-November 21) – May mga ideya ka na makakatulong sa aspetong pinansyal. Lakasan ang loob at huwag sangayin ang mga ideyang ito. Lucky number for today: 43.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang sensitibong sitwasyon ang malalagpasan pero may mga restriksyon munang pagdaraanan. Hindi ito ang pagkakataon para sumubok sa mga bago. Doon ka muna sa tried and tested. Lucky number for today: 50.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Puwede mong idistansya ang sarili mo sa isyung inaayawan mo pero hindi mo matatakasan ang katotoha­nan. Mas paborableng harapin na ito sa lalong madaling panahon. Lucky number for today: 44.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Kung may mga kaganapan ngayon, ikaw ang maitutu­ring na sentro ng lahat ng atensyon. Positibo ito para sa iyo at makikita mo kung gaano kalalim ang impluwensiya mo sa ibang tao. Lucky number for today: 57.

PISCES (February 19-March 20) – Mas may panahon ka ngayong makisali sa iba’t ibang aktibidad ng iyong mga kaibigan. Magrelaks at hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang magseryoso. Lucky number for today: 15.