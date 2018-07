Horoscope 07/10/2018

ARIES (March 21-April 19) – Ang lahat ng iyong ibinuhos na effort, pagtitiis at determinasyon ay masusuklian ngayon. Mapapatunayan din ng lahat na tama ang iyong mga ipinaglaban. Lucky number for today: 24

TAURUS (April 20-May 20) – Kahit mas naniniwala kang ‘by the book’ ang dapat maging approach sa lahat ng bagay, mapapatunayan mong hindi ito uubra sa lahat ng pagkakataon. Pagbigyan ang ibang opsyon na nagbubukas ng mga pagbabago. Mas makakakuha ng magandang resulta kung mas magiging mapangahas. Lucky number for today: 20

GEMINI (May 21-June20) – Ang progresong hinihintay mo ay posible pero hindi lahat ito nakadepende sa gusto. Kailangan mo ring pagbigyan ang kagustuhan ng iba. Maghanap ng balanse para maging mas epektibo. Lucky number for today: 4

CANCER (June 21-July 22) – Tapos na ang araw para sa mga pantasya. Kailangan mo ngayon ang reyalidad. Magiging malinaw na ang lahat ng mga katanungan na dating nakakagulo sa iyong isip. Lucky number for today: 43

LEO (July 23-August 22) – Makukuha mo ang pagsang-ayon na hinihintay mo mula sa isang indibidwal. Kahit may mga restriksyon, mabubuksan ang bagong kasunduan sa pagitan mo at ng taong ito. Lucky number for today: 45

VIRGO (August 23-September 22) – Hindi masamang maging romantiko pero iwasan namang maging magpakabulag nang husto. Imulat ang iyong mata at isip sa lahat ng mga posibilidad. Matutong magmasid muna bago magtiwala. Lucky number for today: 44

LIBRA (September 23-October 22) – Kahit gaano kaabala ang iyong araw, huwag pagdamutan ng panahon ang iyong mahal sa buhay. Alalahaning lagi silang nakaalalay sa iyo kaya dapat ganun ka rin sa kanila. Lucky number for today: 44

SCORPIO (October 23-November 21) – ‘Wag sayangin ang iyong effort at iyong panahon sa mga bagay na hindi naman magbibigay benepisyo sa buhay mo. Maging matalino sa pagpili ng mga kaibigan. Lucky number for today: 23

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Ang mga taong hinihintay mong magbigay ng pagkilala sa iyo ay mapapaalala­hanan. Sa pamamagitan ng gawa, mapapatunayan mo sa lahat na karapat-dapat ibigay sa iyo ang respetong hanap mo. Lucky number for today: 43

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mas lalo kang nakukumbinsi na tama ang ipinaglalaban mo. Bagama’t maraming hadlang sa daan mo, malalagpasan ang lahat ng ito kung determinado ka. Lucky number for today: 2

AQUARIUS (January 20-February 18) – Maaring ma-frustrate ka sa mga nangyayari. Mas mataas din ang emosyon ngayong araw na ito. Dumistansya muna sa mga taong madalas mong makabangga para maiwasan din ang tensyon. Lucky number for today: 1

PISCES (February 19-March 20) – Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ibuhos ang iyong oras sa ilang kaibigan. Kung paulit-ulit na ang paghingi nila ng alalay, dapat mo nang alamin kung ginagamit ka lamang para sa pansariling interes. Lucky number for today: 53