Horoscope 07/05/2018

ARIES (March 21-April 19) – Ang kuryosidad ang puwer­sang magtutulak sa iyo para malaman ang lahat. Samantalahin ang pagkakataong ito para matiyak sa sarili mo kung kailangan mong tapusin ang isang nasimulan. Lucky number for today: 32

TAURUS (April 20-May 20) – Naka­kabagot para sa iyo ang mga kuwentong wala namang masyadong kuwenta ng ilang taong kaharap mo. Sa ngayon, iisang tao lamang ang pinag-iinteresan mong marinig. Lucky number for today: 6

GEMINI (May 21-June 20) – Sagana sa pressure at sagana rin sa trabaho. Pero mistulang hindi mo makuha ang resultang hanap mo kapalit ng iyong mga effort. Kakailanganin mo nang tanggihan ang ilang obligasyon ng iba na binabalikat mo. Lucky number for today: 37

CANCER (June 21-July 22) – Naghahanap ka ng bagong senaryo, bagong lugar at maaaring isang pagbabakasyon sa hindi pa napupuntahang lugar ang target mo. Lahat ay posible kung pagsisikapan. Lucky number for today: 51

LEO (July 23-August 22) – Kaila­ngang maging solido ang iskedyul mo para walang masayang na panahon. Mas magiging epektibo ka ring ilalayo ang sarili sa mga hindi makatotohanang limitasyon. Lucky number for today: 54

VIRGO (August 23-September 22) – Gustuhin mo mang tuparin ang lahat ng responsibilidad, isa sa mga ito ang may dalang komplikasyon. Maaa­ring may kinalaman ito sa isang personal na pakikipagrelasyon. Lucky number for today: 6

LIBRA (September 23-October 22) – May kalabuan ang mga mensaheng naiparara­ting mo ngayong araw na ito. Maaring ito’y dahil nasa ibang bagay ang pokus ng isip at puso mo. Lucky number for today: 52

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung masyadong maliit ang natatanggap mong kompensasyon kesa ibinubuhos mong mga effort, kailangan mo nang sabihin ito sa kinauukulan. Kaila­ngang pahalagahan mo rin ang sarili mo bago ang ibang tao. Lucky number for today: 30

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Isang madramang sitwasyon ang posibleng maging pokus ng araw na ito. May mahalagang papel ka na kailangang gawin. Hindi lamang iisang tao na mahalaga sa iyo ang sangkot sa usaping ito. Lucky number for today: 4

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mahirap kumilos kung hindi ka nakapokus sa dapat mong gawin. Lumayo muna sa mga distraksyon, makapaghihintay ng ilang araw ang mga personal na bagay. Lucky number for today: 23

AQUARIUS (January 20-February 18) – Isang opsyon ang posibleng lumitaw ngunit agad ding mawala kung hindi mo maagapan. Kailangan ang mabilisang pagdedesisyon. Lucky number for today: 29

PISCES (February 19-March 20) – Gusto mong maibahagi sa lahat ang iyong ideya. Subalit hindi naman lahat ay positibo ang pagtanggap dito. Meron ka pang kailangang patunayan para makumbinsi lahat. Lucky number for today: 31